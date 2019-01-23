24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:27
|13:44
|16:29
|18:53
|20:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "الداخلية" تحاور النقابات .. هيمنة سياسية أم إجراءات دستورية؟
- عامل إقليم اشتوكة يوقف رئيس دائرة آيت باها
- لعبة صينية عمرها 4000 سنة تغري تلاميذ فاس
- شفيق يقلّب صفحات مشرقة من "الكفاح الوطني"
- مجلس جطو يحيل "سياسيّين مخالفين" إلى ردهات المحاكم الإدارية
مجلس جطو يحيل "سياسيّين مخالفين" إلى ردهات المحاكم الإدارية (5.00)
مقترح قانون ينقل اختصاص تغيير "الساعة القانونية" إلى البرلمان (5.00)
- بنكيران: مررت بمحنة مالية .. و"سِيدْنا" أمر بمنحي معاشا استثنائيا - (429)
- هل تضع خرجة بنكيران الجديدة حكومة العثماني على "كفّ عفريت"؟ - (110)
- الرباح ينفي اغتناء وزراء في الحكومة على حساب الشعب المغربي - (100)
- رونار: المنتخب المغربي لن يفوز بلقب كأس إفريقيا - (72)
- أيام من البحث تنتهي بفاجعة .. اكتشاف جثة طفلة مختفية وسط غابة - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مقطع طرقي يثير الاستياء ضاحية "دار الضمانة"
يشتكي مستعملو الطريق الرابطة بين دواوير "كليدة ونفزة وعين قصاب وتشيرة وأولاد زيان"، الواقعة بالجماعة الترابية بني كلة، من الحالة المزرية التي يعرفها المقطع الطرقي الممتد على طول أزيد من عشرة كيلومترات، والتابع للجماعة الترابية وزان، معبرين عن امتعاضهم من هشاشته والحالة الكارثية التي يعيشونها جراء هذا المشكل.
وعبر العديد من سكان التجمع السكاني سالف الذكر، في إفادات متفرقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن تذمرهم من وضعية الطريق التي تعد المسلك الوحيد لساكنة الدوار والمناطق المجاورة من أجل الوصول إلى مدينة وزان، حيث يمارسون أنشطتهم ويتمدرس أبناؤهم، كما أنها المنفذ الأوحد لولوج مراكز الاستشفاء بحاضرة دار الضمانة.
هشام احسينو، من دوار كليدة، قال لهسبريس إن المقطع الطرقي المذكور يقع جزء كبير منه ضمن النفوذ الترابي لـ"دار الضمانة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن الوضعية الحالية تزيد من صعوبة تنقل الساكنة لقضاء أغراضها؛ وهي الوضعية التي تزداد سوءا مع تهاطل الأمطار.
وأشار المتحدث ذاته إلى كون المقطع "أضحى محفوفا بكثير من المخاطر، ويلحق أضرارا بوسائل النقل المختلفة، ويؤثر على الحالة الميكانيكية للعربات"، على حد قوله.
من جانبه أقر عبد الحليم علاوي، رئيس المجلس الجماعي، بالمسؤولية الملقاة على عاتق المكتب المنتخب، مؤكدا أن الجماعة معنية فقط بجزء من المسلك؛ فيما باقي المقطع الطرقي تابع لجماعة بني كلة القروية.
وأضاف المسؤول الجماعي، عن حزب العدالة والتنمية، لهسبريس، أن المنطقة المذكورة "ستستفيد من برنامج في إطار اتفاقية شراكة مع وزارة السكنى قصد تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز"، مشيرا إلى أن الدراسة انطلقت، وواعدا بانطلاق الأشغال في شهر يونيو المقبل من العام الجاري.