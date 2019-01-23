ديون الجماعات المحلية تمنع لقاح "داء الكلب"

هسبريس - محمد لديب

قرّر مسؤولو معهد باستور عدم تزويد مصالح حفظ الصحة التابعة للمقاطعات والجماعات المحلية، التي لم تسدد ما بذمتها من ديون تجاه المعهد.

وقال مصدر من معهد باستور، في تصريح لهسبريس، إن هذا القرار يهدف إلى حمل مجموعة من الجماعات المحلية إلى تسديد ما بذمتها من ديون مالية، التي لم يحدد مبلغها الإجمالي، نافيا في الوقت نفسه وجود أي خصاص على صعيد مخزون هذا اللقاح على مستوى المقر المركزي للمعهد.

المصدر نفسه أكد، في التصريح ذاته، أن مشكل الخصاص في لقاح داء الكلب قد تم تسجيله بالفعل في منطقة مراكش؛ وهو راجع إلى هذا السبب.

وأضاف المتحدث: "لا يمكن رهن إنقاذ أرواح الأشخاص الذين تعرضوا لهذا الداء، لأسباب مالية محضة، حيث كان من المفروض اللجوء إلى المساطر الإدارية والقضائية لاستخلاص أي نوع من الديون، فصحة المواطنين يجب أن تبقى فوق كل اعتبار".

وكان معهد باستور- المغرب قد نفى، في بلاغ صحافي، نفاد مصل ولقاح داء السعار (الجهل) أو (داء الكلب ) في بعض المكاتب الجماعية، مؤكدا أن المصل واللقاح ضد داء السعار متوفر بكمية كافية لسد الحاجيات الوطنية.

وأفاد المعهد، في بلاغه، بأنه "منذ سنوات عديدة، يقوم المعهد بتزويد بالكمية المطلوبة من المصل واللقاح وبطريقة عادية، كل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، التي تتقدم بالطلبيات العمومية، تماشيا مع القوانين والمساطر الجاري بها العمل في مجال الشراء العمومي".

وتفاديا لكل نفاد للمخزون، يضيف البلاغ، "يقوم معهد باستور، في كل سنة، بتوفير مخزون الأمان من اللقاح والمصل سالفي الذكر وفقا لإستراتيجية وزارة الصحة، ضمانا لخدمة المواطنين وحفاظا على سلامتهم الصحية".