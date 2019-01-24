توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يظل الطقس باردا نسبيا إلى بارد بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، والهضاب العليا والسهول الداخلية.

كما سيتميز بمرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية متفرقة فوق سهول المحيط الأطلسي الممتدة شمال الجديدة، وهضاب الفوسفاط، وولماس، والريف، والسايس، والأطلس المتوسط، والمنطقة الشرقية.

وسيعرف الشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية سماء غائمة جزئيا مع نزول قطرات من الأمطار الضعيفة أحيانا، هذا فضلا عن تساقط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس المتوسط.

إلى ذلك، ستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، مع زوابع رملية خفيفة ومحلية بالأقاليم الجنوبية. وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية، من القطاع الغربي بالواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية والأطلس المتوسط.

وستهب معتدلة إلى قوية شيئا ما من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب معتدلة القوة من القطاع الشمالي بوسط البلاد ومن القطاع الجنوبي إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الجهات الأخرى، مع هبات رياح قوية بالواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية، والأطلس المتوسط، والسايس، والسفوح الجنوبية-الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 04 و01 درجة بالمرتفعات وبجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 01 و06 درجات بشمال المنطقة الشرقية، والجنوب- الشرقي، وهضاب الفوسفاط، وولماس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، وما بين 06 و12 درجة بالسايس، والساحل المتوسطي، والسواحل والسهول الشمالية والوسطى، وسوس وبداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 12 و16 درجة بغرب الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 02 و08 درجات بالمرتفعات، وما بين 08 و13 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والشاوية، وهضاب الفوسفاط، وولماس، وما بين 13 و19 درجة بالساحل المتوسطي، والسواحل والسهول الشمالية والوسطى، والسفوح الجنوبية الشرقية والسهول الداخلية، وما بين 19 و24 درجة بكل من شياظمة، وسوس، والجنوب-الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية وبالسواحل الجنوبية، وستكون ما بين 24 و28 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وبخصوص حالة البحر، فسيكون هائجا إلى قوي الهيجان ليصبح قليل الهيجان إلى الهائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية وسيكون محليا قوي إلى جد قوي الهيجان زوالا ما بين راس غير وسيدي إيفني، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.