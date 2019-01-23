الإمارات تطلق مبادرة إنسانية لدعم سكان الجبال

هسبريس من الرباط

أعطى علي سالم الكعبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية، وعبد الحميد المزيد، عامل إقليم إفران، اليوم الأربعاء، انطلاقة المبادرة الإنسانية التي تندرج في إطار سلسلة مساعدات موجهة إلى سكان المناطق الجبلية بالمغرب.

وأعرب الكعبي، بهذه المناسبة، عن جزيل الشكر والتقدير للعامل والسلطات المحلية على "تعاونها الطيب والكريم لدعم هذه الدينامية التي تشهدها العلاقات الأخوية بين بلدينا الشقيقين".

وأضاف: "أنه من هذا المنطلق وانسجاما مع المبادرات الأخوية التي أضحت عنواناً للتعاون الإنساني المميز والفريد بين البلدين، نؤكد حرص دولة الإمارات على الاستمرار في تعزيز علاقاتها مع المملكة المغربية"، وقال: "السفارة ستقوم بتوزيع مساعدات أخرى في مختلف أنحاء المملكة وبما يساهم في التخفيف من معاناة الفئات المتعففة في المناطق النائية".

حضر انطلاقة المبادرة كلّ من حمو أوحلي، كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية، وسيف خليفة الطنيجي، سكرتير أول بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الرباط، وعلي الزعابي، ملحق دبلوماسي بالسفارة ذاتها، وكبار المسؤولين بعمالة إفران.