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كُتّاب وآراء
مطالب تنموية تخرج سكانا إلى الاحتجاج بسطات
نظّم عدد من ساكنة رأس العين الشاوية، الواقعة ناحية ابن أحمد التابعة لإقليم سطات، زوال الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة سطات، مدعومين بهيئات جمعوية وحقوقية، للمطالبة بتوفير بعض الخدمات وتحقيق مطالب تنموية عدّة بالمنطقة، على حدّ تعابيرهم.
ووفق وثيقة قدّمها السكان إلى مصالح عمالة سطات، توصّلت هسبريس بنسخة منها، لخصوا من خلالها المطالب الأساسية في توفير النقل المدرسي، وتمكين المصابين بأمراض مزمنة بأدوية مجّانية، وتعزيز قسم الولادة بممرضات مختصات في التوليد مع المداومة، وإصلاح مجزرة السوق الأسبوعي، وردّ الاعتبار إلى منبع رأس العين وتزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب وغيرها من المطالب.
وعلمت هسبريس، من مصادر مطّلعة، أن رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة إقليم سطات استقبل، مساء اليوم نفسه، بحضور رئيس الدائرة الجنوبية بسيدي حجاج أولاد مراح، ممثلين عن المحتجين، وفتح معهم حوارا استمع خلاله إلى مطالب الساكنة المعنية، مقدّما وعودا مضبوطة بالزمان والمكان، من أجل الوقوف على جميع المطالب من قبل المصالح الخارجية في إطار الاختصاص قصد إيجاد الحلول للمشاكل العالقة.