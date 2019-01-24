سلطات البيضاء تحقق في "قانونية" شركات النظافة والأمن الخاص

هسبريس من الدار البيضاء

شرعت مصالح ولاية جهة الدار البيضاء سطات في إجراء تحقيق شامل من أجل إحصاء وتحيين كافة المعطيات والبيانات الخاصة بالشركات التابعة للقطاع الخاص، والعاملة في مجال تقديم خدمات الحراسة والنظافة والبستنة.

وتركز المصالح الترابية التابعة لولاية "جهة الدار البيضاء ـ سطات" على التعرف على كافة الشركات التي تسخّر خدماتها للإقامات والمؤسسات المختلفة، من أجل رصد ما إذا كانت تمارس أنشطتها الخدماتية بشكل قانوني أم العكس.

وسيشمل التحقيق، الذي شرعت فيه السلطات بأوامر مباشرة من والي الجهة نفسها، عبد الكبير زاهود، حتى الشركات التي توقفت عن القيام بمهمتها ولم يعد لها أي وجود قانوني وعملي.

ووجه الوالي مراسلة تدعو إلى ضرورة تقيد الشركات المعنية بهذه العملية، بمضمون القانون 27.06، وحث عمال العمالات والأقاليم على توجيه تعليمات مضبوطة إلى ممثلي الإدارة الترابية على المستوى المحلي، لإعادة ضبط خارطة الشركات المذكورة.

وسيتم توجيه دعوة إلى مسؤولي المؤسسات التي لا تتوفر على ترخيص وتمارس بشكل عشوائي للعمل على ربط الاتصال بالمصلحة المكلفة على مستوى مقر ولاية جهة الدار البيضاء- سطات، لتسوية وضعيتها القانونية.

وكان أرباب شركات الحراسة الخاصة والنظافة والبستنة عبروا عن استيائهم من مقتضيات القانون 27.06 المنظم لهذا القطاع، الذي رأى فيه عدد منهم أنه يخلق إشكالات متعددة أمام المعنيين بالأمر من أجل ممارسة مهامهم بشكل سلس وتطبيق مقتضياته، خاصة على مستوى المادة 5، في الشق المتعلق بمسطرة استبدال وتعويض أحد المستخدمين.

فبمقتضى هذا القانون يتعذر على الشركة تشغيل مستخدم جديد دون الحصول على إذن من السلطات المختصة، وهو ما ينعكس سلبا على طبيعة العمل المتمثل في تأمين الحراسة بالأماكن المعهود إليها بحراستها.