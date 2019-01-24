عقيلات سفراء يطلعن على معالم فاس السياحية

رشيد الكويرتي من فاس

قام، أمس الأربعاء، وفد يضم زوجات كل من سفراء المملكة العربية السعودية، ولبنان، والكويت، والسودان، وفلسطين، واليمن، والأردن، إلى جانب عقيلة سفير السويد بالرباط، بزيارة ثقافية وسياحية إلى المدينة العتيقة بفاس؛ وذلك بدعوة من جمعية قافلة نور الصداقة للتنمية الاجتماعية بفاس.

وشهدت هذه الزيارة الجماعية لعقيلات سفراء الدول العربية والدولة الاسكندينافية المذكورة تنظيم جولة لهن في أهم المعالم التاريخية والأثرية لمدينة فاس العتيقة، ومن ضمنها منتزه جنان السبيل التاريخي، حيث قدمت لضيفات جمعية نور الصداقة للتنمية الاجتماعية شروح مستفيضة حول تاريخ العاصمة الإدريسية.

كما تميزت هذه الزيارة، التي امتدت طيلة اليوم، باستقبال المدعوات من طرف إدريس الأزمي الإدريسي، عمدة مدينة فاس، بمقر الجماعة الحضرية لفاس؛ فضلا عن تنظيم عرض للأزياء وحفل للحناء على شرف عقيلات السفراء، إلى جانب تنظيم زيارة لهن إلى دار الفن التشكيلي وفنون الرسم للفنانة التشكيلية هدى كداري.

إلى ذلك أكدت خديجة حجوبي، رئيسة جمعية قافلة نور الصداقة للتنمية الاجتماعية، أن هذه الزيارة تأتي في إطار تفعيل الدبلوماسية الموازية، وتسويق مدينة فاس كوجهة سياحية، مبرزة في تصريح لهسبريس أن جمعيتها تستعد لاستقبال 35 من زوجات أعضاء السلك الدبلوماسي بالمغرب يوم 8 مارس المقبل، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.