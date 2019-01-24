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بنعزوز وبوعلي يرأسان شرفيا "الجامعة للجميع"

بنعزوز وبوعلي يرأسان شرفيا "الجامعة للجميع"
هسبريس من الرباط
الخميس 24 يناير 2019 - 07:07

أعلن الخبيران والباحثان المغربيان بجامعة بوردو الفرنسية عبد الحميد بنعزوز وربيعة بوعلي موافقتهما على الرئاسة الشرفية للجنة العلمية لـ"الجامعة للجميع" بمدينة القصر الكبير، والتي تضم نخبة من الباحثين والدارسين الشغوفين بالبحث العلمي ونشر المعرفة بمختلف فروعها.

وعبر الدكتوران عبد الحميد بن عزوز وربيعة بوعلي عن سعادتهما بالاشتغال إلى جانب اللجنة العلمية لـ"الجامعة للجميع" للتعلم مدى الحياة بالقصر الكبير، شاكريْن أصحاب الدعوة على الثقة التي وُضعت فيهما .

ويشتغل الدكتور عبد الحميد بنعزوز مديرا للبحوث بجامعة بوردو INSERM، بينما تشغل الدكتورة ربيعة بوعلي منصب مهندسة أبحاث علوم الأعصاب بجامعة بوردو 2، حيث يعملان على تطوير بحوث الشلل الرعاش على الصعيد العالمي، وهو ما دفع مجموعة من الهيئات إلى تكريمهما في أكثر من مناسبة، لمكانتهما العلمية الدولية، كان آخرها من تنظيم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة في نونبر من السنة الماضية.

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