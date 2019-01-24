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مقاييس تساقطات الأمطار بالمملكة خلال 24 ساعة

مقاييس تساقطات الأمطار بالمملكة خلال 24 ساعة
هسبريس - و.م.ع
الخميس 24 يناير 2019 - 13:35

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس:

- إفران: 19 ملم - الرباط: 13 ملم -تازة: 09 ملم -القنيطرة: 06 ملم - فاس: 05 ملم - بنسليمان: 05 ملم - الدار البيضاء: 04 ملم - مكناس: 03 ملم -العرائش: ملمتر واحد.

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