مركز حقوقي يرفض "التعنيف" في سيدي سليمان

هسبريس من الرباط

يعيش إقليم سيدي سليمان، منذ الأسابيع القليلة الماضية، على وقع "اعتداءات من طرف عصابات لترويج المخدرات والقرقوبي على نائب مكلف بالتنسيق بين العائلات الممتلكة للأراضي السلالية، حيث وقع التهجم على محمد الدراوي، النائب عن سلاليي ولاد عمار، بواسطة مختلف الأسلحة البيضاء من طرف مجموعة من الأشخاص ذوي الارتباطات السياسية"، بحسب بلاغ للمركز المغربي لحقوق الإنسان توصلت به هسبريس.

البلاغ أضاف أن "الرجل الذي يقبع في السجن بسبب دعوى كيدية، تسلم شهادة طبية مدة عجزها 60 يوما مفتوحة وقابلة للتجديد، كما جاء في محتوى الشهادة المقدمة له من طرف المستشفى الإدريسي بالقنيطرة"، مشيرا إلى أن "الرجل يعاني من كسور وجروح غائرة، وتم اعتقاله بتهمة تبادل الضرب والجرح، والحال هو أن المعتدى عليه تعرض للضرب بالهراوات والسيوف من لدن العديد من البلطجية".

وأوضح المركز المغربي أن "فرع سيدي سليمان نظم وقفة احتجاجية أمام المحكمة يوم الإثنين الماضي، معتبرين العدالة في ذمة الله، بعد أن دخل المعتدى عليه شاكيا، فهيؤوا له الأوراق المناسبة لاتهامه بأنه هو المعتدي".

وفي هذا الصدد، قال مصدر من مكتب فرع المركز المغربي لحقوق الانسان بسيدي سليمان إن "محمد الدراوي تعرض لهجوم من طرف مافيا المخدرات والحشيش، بعد أن رفض الامتثال لطلبات جهات سياسية نافذة من أجل التوقيع على أمور تهم مصير الأراضي السلالية"، مشيرا إلى أن "النائب الذي اعتدي عليه يمثل مجموع مالكي الأراضي، ويكفي توقيعه لتمرير أي مشروع على الأراضي".

وأضاف المصدر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "أطرافا سياسية استعانت ببلطجية، وقّعت دواوير عدة في الإقليم على مراسلات تتهمهم بالاتجار في المخدرات، للاعتداء عليه"، لافتا إلى أنه بعد الواقعة عرج الملف على المحكمة، لكن يتم البت فيه على شاكلة شجار وضرب متبادل، بعد تدخل سياسيين نافذين".

وأوضح مصدر هسبريس أن "المعتدى عليه يعاني من جرح استلزم 40 غرزة"، مشددا على أنه "جرى عمدا تحويل الملف من صبغته الجنائية إلى الجنحي، من أجل ضمان عودته إلى محكمة سيدي سليمان حيث يَحكم لوبي سياسي واضح في المدينة"، وزاد أن "الهدف الرئيسي من كل هذا هو ضمان أخذ العدالة مجراها، وأن ينال المجرم جزاءه".