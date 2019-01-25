هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

هسبريس - و.م .ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يظل الطقس باردا نسبيا إلى بارد بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، والهضاب العليا والسهول الداخلية، مع مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة بالشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية.

كما ستنتشر سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل والسهول الشمالية والوسطى، في حين ستكون الأجواء مستقرة والسماء قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بالمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية ومتقلبة الاتجاه بباقي الجهات.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 05 و01 درجة بالمرتفعات، وما بين 01 و06 درجات بالهضاب الشرقية وسايس والسهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي، وما بين 05 و12 درجة بالساحل المتوسطي والسواحل والسهول الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس، وما بين 09 و14 درجة بالأقاليم الجنوبية .

ودرجات الحرارة العليا، في ارتفاع مقارنة مع البارحة، ستتأرجح ما بين 10 و16 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 16 و20 درجة بالسهول والسواحل الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي، وما بين 20 و25 درجة بسوس وجنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.