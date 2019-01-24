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اغتصاب معاقة يفضي إلى حمل ناحية ورزازات

اغتصاب معاقة يفضي إلى حمل ناحية ورزازات
هسبريس من ورزازات
الخميس 24 يناير 2019 - 22:05

أوقفت مصالح مركز الدرك الملكي لتلوات، التابعة للقيادة الإقليمية بورزازات، شابا، يبلغ من العمر 29 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باغتصاب وهتك عرض شابة معاقة، نتج عنه حمل في شهره السابع.

ووفق ما أوردته مصادر هسبريس، فإن الشابة يتيمة الأب، تسكن بالقرب من سكن مغتصبها، بدوار أمونين الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة تلوات، إقليم ورزازات، مشيرة إلى أن الشابة وقعت ضحية "خدعة الزواج"، حيث وعدها الشاب بالزواج، قبل أن يغتصبها أواخر شهر ماي الماضي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الشابة المعاقة "ف.ا"، وبعد علمها بكونها حامل، اعترفت لأسرتها بكونها وقعت ضحية اغتصاب من قبل المدعو "م.ا"، وتم وضع الشكاية لدى مصالح الدرك الملكي بتلوات، التي ألقت القبض على المتهم، ووضع الشابة المعاقة في المستشفى بورزازات لتتبع حالتها الصحية والنفسية.

ودخل في خط هذه القضية المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان فرع ورزازات، الذي كلف عبد الكبير بها الدين، عضو الفرع المذكور، بزيارة الشابة بالمستشفى الإقليمي سيدي حساين بناصر، إثر توصل الفرع بطلب المؤازرة من شقيق الشابة المعاقة.

وفي تصريح لهسبريس، قال العضو سالف الذكر إن الشابة المغتصبة اعترفت له بأن الفاعل كان يهددها إذا تجرأت واعترفت بأنه هو الفاعل، كما اعترفت بأن عائلة المتهم زارتها بالمستشفى وانهالت عليها بالسب والشتم والتهديد.

المتحدث ذاته أشار إلى أنه بمجرد توصل المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان فرع ورزازات بطلب المؤازرة، قام بالتدخل الفوري من أجل الإنصات إلى ضحية الاغتصاب، مشيرا إلى أن المركز سيتابع القضية المعروضة على أنظار القضاء في جميع أطوار المحاكمة.

وطالب الحقوقي ذاته الجهات القضائية المسؤولة بالعمل على رد الاعتبار إلى الشابة المغتصبة وتزويجها بمغتصبها، مع الاعتراف بنسب الجنين وحماية عائلتها من التهديد التي تتلقاه يوميا، وفق تعبيره.

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