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كُتّاب وآراء
لجنة طبية تقدم العلاج لمريضة بعُمق الأطلس
انتقلت لجنة طبية مكونة من طبيب وممرضة إلى جانب السلطة المحلية، الخميس، إلى دوار تغزيرت بمشيخة الزات العليا، الذي يبعد عن مركز جماعة تغدوين بإقليم الحوز، بجهة مراكش آسفي، بـ33 كيلومترا، 10 منها تقطع بواسطة الدواب، للاطلاع على الوضعية الصحية لمريضة مسنة تبلغ من العمر 85 سنة.
وبعد المعاينة اتضح أن المعنية بالأمر تعاني من ذمة (dème) حادة في الرئتين، وسعال وعسر في التنفس، وبداية تعفن على مستوى أعلى الفخذين، وقدمت لها الإسعافات الأولية، وتم إعطاؤها بعض الأدوية للتخفيف من الأعراض التي تعاني منها والمرتبطة بعامل السن.
وشكلت هذه العملية، التي جاءت بأمر من السلطة الإقليمية، فرصة لمعاينة وفحص مجموعة من الساكنة وتزويدهم بالأدوية الضرورية.
وكانت المريضة المذكورة تعاني من انتفاخ مفاجئ، جعل حالتها تسوء، وجعل نقلها على النعش كما هي عادة سكان هذه المنطقة الجبلية من الزات العيا بجبال الأطلس الكبير، التي تتميز بوعورة التضاريس، مستحيلا، ما دفع الفريق الصحي إلى الانتقال إلى مقر سكناها.