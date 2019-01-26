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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يظل الطقس باردا نسبيا بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، والهضاب العليا والسهول الداخلية.
كما ستنتشر سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل والسهول الشمالية والوسطى والسواحل الجنوبية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بالأقاليم الجنوبية.
وستكون الأجواء مستقرة والسماء قليلة السحب بباقي جهات المملكة.
وستهب الرياح ضعيفة من القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 05 و01 درجة بالمرتفعات، وما بين 00 و06 درجات بالهضاب الشرقية والسايس والسهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي، وما بين 05 و12 درجة بالساحل المتوسطي والسواحل والسهول الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس، وما بين 09 و14 درجة بالأقاليم الجنوبية .
وستتأرجح درجات الحرارة العليا، في ارتفاع مقارنة مع البارحة، ما بين 10 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و21 درجة بالشمال والشرق والجنوب الشرقي، وما بين 20 إلى 23 درجة بالوسط وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و29 درجة بأقصى جنوب المملكة.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هادئ بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين الجرف وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.