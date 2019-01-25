مريضة أجنبية تستفيد من جراحة دقيقة في مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

قام الفريق الجراحي التابع لقسم جراحة العظام والمفاصل بمستشفى الرازي بقيادة رئيس القسم البروفيسور حليم السعيدي، بدعم من فريق الإنعاش والتخدير وفريق المركب الجراحي، بإجراء تدخل جراحي شامل لمريضة تنحدر من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق مضمون بيان وصل هسبريس من إدارة المركز الجامعي محمد السادس.

وتأتي هذه الخطوة المهمة، التي أنجزها بنك العظام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، من خلال جعل أول مريضة أجنبية تستفيد من زراعة دخيلة للعظم في سياق دبلوماسي، لإجراء مراجعة دقيقة لمفصل الورك، التي تتطلب إعادة بناء زراعة دخيلة للعظم (ثلاث قطع من رأس عظم الفخذ المتبرع بها لبنك العظام)، ثم تثبيت مفصل اصطناعي خاص بالمراجعة الجراحية لمفصل الورك.

وأوضحت إدارة المستشفى الجامعي المذكور أن هذا التدخل الجراحي استغرق ما يقارب ست ساعات، وقد مر في ظروف جيدة.

وأشار البيان المذكور إلى أن عشرة مرضى مغاربة قد استفادوا من زراعة العظام.