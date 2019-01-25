24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:26
|13:45
|16:30
|18:55
|20:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حادث مروع في ولاية أمريكية يتسبب في وفاة 3 أشخاص
- التنمر عبر الإنترنت .. جريمة يُعاقب عليها بالسجن في ميشيغان
- كيف كان يبدو مستقبل البشرية في 1900؟ .. توقعات فنان فرنسي
- حديث حول الهوية والشخصية المغربية
- نقش على مرمر شاهدتي
لافروف يحمل ملفات ''ثقيلة'' إلى الرباط .. الصحراء والأمن والطاقة (5.00)
نساء أفغانستان يخشين عودة الزمن إلى الوراء بانهيار "سلام طالبان" (5.00)
- مبروكي: المغربي يُهمل نظافته .. "الثور المْعْيافْ ما يْرْبّي كْتافْ" - (90)
- حفل فنان فرنسي في "عيد الحب" يؤجج غضب مناهضي التطبيع - (76)
- معتقلو الريف يفقدون "ثقة الدولة" والأسر تستنجد بمحامين أجانب - (69)
- تسليم قاتل الطالب "إزم" للمغرب يستنفرُ فُلول البوليساريو بمدريد - (68)
- العثماني: أشعر بآلام التجار .. ولا زيادة في "البوطا" دون تشاور - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مريضة أجنبية تستفيد من جراحة دقيقة في مراكش
قام الفريق الجراحي التابع لقسم جراحة العظام والمفاصل بمستشفى الرازي بقيادة رئيس القسم البروفيسور حليم السعيدي، بدعم من فريق الإنعاش والتخدير وفريق المركب الجراحي، بإجراء تدخل جراحي شامل لمريضة تنحدر من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق مضمون بيان وصل هسبريس من إدارة المركز الجامعي محمد السادس.
وتأتي هذه الخطوة المهمة، التي أنجزها بنك العظام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، من خلال جعل أول مريضة أجنبية تستفيد من زراعة دخيلة للعظم في سياق دبلوماسي، لإجراء مراجعة دقيقة لمفصل الورك، التي تتطلب إعادة بناء زراعة دخيلة للعظم (ثلاث قطع من رأس عظم الفخذ المتبرع بها لبنك العظام)، ثم تثبيت مفصل اصطناعي خاص بالمراجعة الجراحية لمفصل الورك.
وأوضحت إدارة المستشفى الجامعي المذكور أن هذا التدخل الجراحي استغرق ما يقارب ست ساعات، وقد مر في ظروف جيدة.
وأشار البيان المذكور إلى أن عشرة مرضى مغاربة قد استفادوا من زراعة العظام.