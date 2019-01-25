وزارة الصحة تجري تنقيلات في جهة البيضاء سطات

هسبريس - عبد الإله شبل

أقدمت وزارة الصحة على إجراء حركة تنقيلات وتعيينات في صفوف المناديب الإقليميين على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، حيث جرى تغيير عدد من المسؤولين الصحيين ونقلهم من أماكنهم إلى مناطق أخرى، في خطوة تروم إعطاء دينامية جديدة للقطاع.

وشرعت وزارة الصحة، بقيادة المديرة الجهوية للصحة نبيلة الرميلي، على تنقيل عدد من المناديب الإقليميين وتغيير أماكنهم، على مستوى عمالة مقاطعة ابن مسيك وعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان ومندوبية عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، وبرشيد وبنسليمان وغيرها.

وعملت الوزارة، حسب مصادر طبية، على تنقيل الدكتورة خديجة بعيد، التي كانت على رأس المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالفداء مرس السلطان، إلى مندوبية بن مسيك بالدار البيضاء، حيث عوضت بذلك المندوب الإقليمي خالد بدهي.

كما أقدمت الوزارة على تنقيل الدكتورة وفاء أجناو، التي كانت على رأس مندوبية عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، إلى مندوبية عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، حيث عوضت بذلك الدكتور عبد الواحد الزمزمي الذي تبادل وإياها المنصبين.

وهمت التنقيلات، التي أقدمت عليها الوزارة بجهة الدار البيضاء سطات، إجراء تغيير على مستوى مندوبية عمالة مقاطعات مولاي رشيد، وعمالة مقاطعة عين الشق، وعمالة مقطعات آنفا، إلى جانب تنقيل المدير الإقليمي للصحة بإقليمي بنسليمان وبرشيد والنواصر.

وأكدت مصادر طبية أن هذه الخطوة، التي أقدمت عليها وزارة الصحة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، تروم إعطاء دينامية جديدة للمسؤولين الصحيين بمختلف المندوبيات؛ وذلك من أجل حثهم على العمل للنهوض بهذا القطاع المتردي على مستوى الجهة.

ويعيش القطاع بالدار البيضاء سطات وضعا متأزما، ناهيك على الضغط الكبير الذي تعرفه معظم المستشفيات وقلة الأطر الطبية وشبه الطبية؛ وهو ما يجعل المسؤولين في الصحة في وضع لا يحسدون عليه، وتوجه إليهم انتقادات واسعة من لدن المواطنين.