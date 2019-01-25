24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:26
|13:45
|16:30
|18:55
|20:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حادث مروع في ولاية أمريكية يتسبب في وفاة 3 أشخاص
- كيف كان يبدو مستقبل البشرية في 1900؟ .. توقعات فنان فرنسي
- حديث حول الهوية والشخصية المغربية
- نقش على مرمر شاهدتي
- حوار مع صديقٍ "وهّابي" حول مفهوم "القِوامَة"
نساء أفغانستان يخشين عودة الزمن إلى الوراء بانهيار "سلام طالبان" (5.00)
ماكدونالد: هذه آفاق العلاقات المغربية البريطانية بعد تطبيق "بريكسيت" (5.00)
الملك محمد السادس يجدد دعوة الرئيس الروسي بوتين لزيارة المغرب (5.00)
- مبروكي: المغربي يُهمل نظافته .. "الثور المْعْيافْ ما يْرْبّي كْتافْ" - (101)
- "هزالة" تعويضات التجنيد الإجباري تجلب انتقادات إلى حكومة العثماني - (92)
- معتقلو الريف يفقدون "ثقة الدولة" والأسر تستنجد بمحامين أجانب - (78)
- العثماني: أشعر بآلام التجار .. ولا زيادة في "البوطا" دون تشاور - (77)
- الديالمي: الإرهابيون "حَراكو الجنة" .. والجنس خارج الزواج مقبول - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزارة الصحة تجري تنقيلات في جهة البيضاء سطات
أقدمت وزارة الصحة على إجراء حركة تنقيلات وتعيينات في صفوف المناديب الإقليميين على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، حيث جرى تغيير عدد من المسؤولين الصحيين ونقلهم من أماكنهم إلى مناطق أخرى، في خطوة تروم إعطاء دينامية جديدة للقطاع.
وشرعت وزارة الصحة، بقيادة المديرة الجهوية للصحة نبيلة الرميلي، على تنقيل عدد من المناديب الإقليميين وتغيير أماكنهم، على مستوى عمالة مقاطعة ابن مسيك وعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان ومندوبية عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، وبرشيد وبنسليمان وغيرها.
وعملت الوزارة، حسب مصادر طبية، على تنقيل الدكتورة خديجة بعيد، التي كانت على رأس المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالفداء مرس السلطان، إلى مندوبية بن مسيك بالدار البيضاء، حيث عوضت بذلك المندوب الإقليمي خالد بدهي.
كما أقدمت الوزارة على تنقيل الدكتورة وفاء أجناو، التي كانت على رأس مندوبية عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، إلى مندوبية عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، حيث عوضت بذلك الدكتور عبد الواحد الزمزمي الذي تبادل وإياها المنصبين.
وهمت التنقيلات، التي أقدمت عليها الوزارة بجهة الدار البيضاء سطات، إجراء تغيير على مستوى مندوبية عمالة مقاطعات مولاي رشيد، وعمالة مقاطعة عين الشق، وعمالة مقطعات آنفا، إلى جانب تنقيل المدير الإقليمي للصحة بإقليمي بنسليمان وبرشيد والنواصر.
وأكدت مصادر طبية أن هذه الخطوة، التي أقدمت عليها وزارة الصحة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، تروم إعطاء دينامية جديدة للمسؤولين الصحيين بمختلف المندوبيات؛ وذلك من أجل حثهم على العمل للنهوض بهذا القطاع المتردي على مستوى الجهة.
ويعيش القطاع بالدار البيضاء سطات وضعا متأزما، ناهيك على الضغط الكبير الذي تعرفه معظم المستشفيات وقلة الأطر الطبية وشبه الطبية؛ وهو ما يجعل المسؤولين في الصحة في وضع لا يحسدون عليه، وتوجه إليهم انتقادات واسعة من لدن المواطنين.