"الداخلية" تدعم تأهيل الرشيدية بـ13 مليون درهم

محمد ايت حساين

أشرف محمد بنرباك، والي جهة درعة تافيلالت، اليوم الجمعة، على إعطاء انطلاقة أشغال مشروع تهيئة وتأهيل مجموعة من الطرقات في المجال الحضري لمدينة الرشيدية، والذي تم تمويله من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية.

ومن شأن هذا المشروع، الذي رصدت له ميزانية بلغت حوالي 13 مليون درهم، العمل على تعزيز البنية التحية الطرقية لمدينة الرشيدية وتأهيلها، وكذا الاهتمام بحماية البيئة والتنمية المستدامة؛ فضلا عن تحسين ظروف عيش ساكنتها، وحمايتها من تطاير الغبار.

وتهدف عملية تأهيل حوالي 20 طريقا بمدينة الرشيدية، والتي تم تمويلها من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، إلى تمكين المدينة من التوفر على طرقات تستجيب لانتظارات الساكنة، ومن شأنها أن تشكل عنصرا هاما للنهوض بالتنمية المحلية.

وحسب القائمين على المشروع فإنه يهدف إلى المساهمة في الرفع من مستوى استفادة ساكنة الرشيدية من الخدمات الأساسية والاجتماعية، على قدم المساواة، وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية وتعزيز فرص الشغل، والقدرة التنافسية للأنشطة الاقتصادية التي تزخر بها المدينة.