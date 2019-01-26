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كُتّاب وآراء
الأرصاد الجوية: طقس متغيّر خلال الأسبوع المقبل
قال الحسين يوعابد، مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، إن الطقس سيكون مستقرا غدا صباحا، ثم سيصير متغيرا خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح يوعابد، ضمن تصريح لهسبريس، أن "بعض الأمطار الخفيفة ستهم الشمال الغربي للبلاد بعد زوال يوم غد الأحد والاثنين صباحاً، خصوصا السواحل الأطلسية المتواجدة شمال الجديدة والشمال الشرقي للبلاد".
وحسب المصدر نفسه سيكون الطقس مستقرا يوم الثلاثاء المقبل، مع طقس بارد خلال الليل بالمرتفعات والشمال الشرقي للبلاد؛ فيما يحتمل أن تهم بعض الأمطار الخفيفة شمال المملكة بحلول يوم الأربعاء.
وتتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يظل الطقس باردا نسبيا بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، والهضاب العليا والسهول الداخلية.
كما ستنتشر سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الليل بالقرب من السواحل والسهول الشمالية والوسطى والسواحل الجنوبية؛ فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة أحيانا بالأقاليم الجنوبية، وستكون الأجواء مستقرة والسماء قليلة السحب بباقي جهات المملكة.
وستهب الرياح ضعيفة من القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 05 و01 درجة بالمرتفعات، وما بين 00 و06 درجات بالهضاب الشرقية والسايس والسهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي، وما بين 05 و12 درجة بالساحل المتوسطي والسواحل والسهول الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس، وما بين 09 و14 درجة بالأقاليم الجنوبية .