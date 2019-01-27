24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:56
|08:25
|13:45
|16:32
|18:57
|20:14
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- السودان تواجه أزمة السيولة بطرح فئة نقدية جديدة
- "وعيد العساكر" يستقبل جمهور الرجاء في العاصمة
- مستقبل علاقات المغرب وروسيا
- المفكر أدونيس ببيت ياسين
- العثماني ينكر "فيلّا إفران" ويطلب تبادل كشوفات الأبناك بين السياسيّين
كولر يضغط لتبادل الزيارات بين العيون وتندوف قبل "جولة جنيف" (5.00)
ماسة .. بلدة الضفّتين والتاريخ العريق تتوق إلى ركوب قطار التنمية (5.00)
- رصيف الصحافة: الملك محمد السادس يدفع معاش بنكيران بمال القصر - (197)
- كأس زايد .. نجم الساحل يهزم الرجاء في المغرب - (80)
- "البيجيدي" يحمل التجمع الوطني للأحرار المسؤولية في "فوترة التجار" - (74)
- العثماني ينكر "فيلّا إفران" ويطلب تبادل كشوفات الأبناك بين السياسيّين - (66)
- المغرب يتجاوز "امتحان الصيد" وينتظرُ عزلَ البوليساريو في جنيف - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نقابة ضع حدّا لاعتصامها في أكاديمية بني ملال
قرر أعضاء المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، رفع الاعتصام المفتوح، الذي خاضوه منذ ليل الجمعة داخل الأكاديمية، تنديدا بما وصفوه بـ"تنصل مدير الأكاديمية من عقد لقاء مع المكتب الجهوي للجامعة كان متفقا عليه يوم 24 يناير، بحضور السلطات المحلية".
وجاء تعليق هذا الاحتجاج، بمعية الإضراب عن الطعام، بعد الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الجهوية لفض النزاعات يوم الخميس المقبل، إثر تدخل والي جهة بني ملال، بحضور باشا المدينة ووالي الأمن، وبعد مناقشة المقترحات.
وقال إسماعيل أمرار، الكاتب الجهوي للتنظيم النقابي، "بعد وصولنا إلى اتفاق مع باشا مدينة بني ملال لعقد اجتماع في إطار اللجنة الجهوية لفض النزاعات، يوم الخميس 31 يناير بملحقة الأكاديمية، قررنا رفع الاعتصام".
وتابع الكاتب الجهوي: "فوجئنا بإغلاق جميع أبواب الأكاديمية في وجه الجميع، وحضور مفوض قضائي بطلب من مدير الأكاديمية، واتهم أعضاء مكتبنا الجهوي باقتحام مقر المديرية الجهوية، موجها إلينا تهما واهية، بعد منع إدخال الماء والطعام والدواء الخاص لأحد المناضلين المصاب بداء السكري المزمن"، وفق تعبيبره.