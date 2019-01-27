نقابة ضع حدّا لاعتصامها في أكاديمية بني ملال

إبراهيم مغراوي من مراكش

قرر أعضاء المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، رفع الاعتصام المفتوح، الذي خاضوه منذ ليل الجمعة داخل الأكاديمية، تنديدا بما وصفوه بـ"تنصل مدير الأكاديمية من عقد لقاء مع المكتب الجهوي للجامعة كان متفقا عليه يوم 24 يناير، بحضور السلطات المحلية".

وجاء تعليق هذا الاحتجاج، بمعية الإضراب عن الطعام، بعد الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الجهوية لفض النزاعات يوم الخميس المقبل، إثر تدخل والي جهة بني ملال، بحضور باشا المدينة ووالي الأمن، وبعد مناقشة المقترحات.

وقال إسماعيل أمرار، الكاتب الجهوي للتنظيم النقابي، "بعد وصولنا إلى اتفاق مع باشا مدينة بني ملال لعقد اجتماع في إطار اللجنة الجهوية لفض النزاعات، يوم الخميس 31 يناير بملحقة الأكاديمية، قررنا رفع الاعتصام".

وتابع الكاتب الجهوي: "فوجئنا بإغلاق جميع أبواب الأكاديمية في وجه الجميع، وحضور مفوض قضائي بطلب من مدير الأكاديمية، واتهم أعضاء مكتبنا الجهوي باقتحام مقر المديرية الجهوية، موجها إلينا تهما واهية، بعد منع إدخال الماء والطعام والدواء الخاص لأحد المناضلين المصاب بداء السكري المزمن"، وفق تعبيبره.