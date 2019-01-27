24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2513:4516:3218:5720:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. عصابة مسلحة في أورير (5.00)

  2. شيخوخة المجتمع تدفع إلى مطلب الاعتراف بدور المساعد الأسري (5.00)

  3. المخرج البريطاني كريستوفر نولان يعود بفيلم جديد (5.00)

  4. وإذا ما اتحد الانتهازيون.. (5.00)

  5. كولر يضغط لتبادل الزيارات بين العيون وتندوف قبل "جولة جنيف" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | قدماء العسكر يترقبون تدخل الملك محمد السادس

قدماء العسكر يترقبون تدخل الملك محمد السادس

قدماء العسكر يترقبون تدخل الملك محمد السادس
هسبريس من وزان
الأحد 27 يناير 2019 - 11:05

خاضت التنسيقية المحلية للمحاربين وقدماء العسكريين والمعطوبين والمطرودين وقفة احتجاج، أمام عمالة إقليم وزان، تنديدا بـ"لأوضاع المزرية التي تعيشها هذه الشريحة من المجتمع، رغم التضحيات الجسام التي بذلتها في سبيل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة".

واحتشد عشرات المحتجين، رافعين العديد من الشعارات المطالبة بإيلاء الاهتمام بالعسكريين القدامى، الذين لم يستفيدوا أي شيء من الدولة، وناشدوا الملك محمد السادس بالتدخل قصد إغاثتهم في محنتهم مع تدبير القوت اليومي.

ويطالب أعضاء التنسيقية المحلية لقدماء العسكريين والمحاربين والأرامل "بتحسين وضعيتهم المادية، وتقليص الفوارق بالموازاة مع ارتفاع كلفة المعيشة، وأداء تعويضات التنقل التي ما زالت في ذمة الدولة، مع إخضاع صناديق التقاعد والتعاضديات للمراقبة من طرف المجلس الأعلى للحسابات"، وفق بلاغ توصلت به هسبريس.

كما يتشبث المحتجون بتوحيد المعاشات العسكرية، وإعادة النظر في منظومة القوانين المحدثة لنظام المعاشات العسكرية، وتعديل الفصول 12/13/15× خاصة الفصل الذي يمنع الزيادة في المعاش، وغير ذلك من المطالب.

كما يناشد قدماء العسكر المسؤولين بإحداث مندوبية سامية لرعاية هذه الشريحة، وضمان حقها في التمثيلية والحوار الاجتماعي، وإشراكها لولوج الغرفة الثانية للمستشارين عن طريق الانتخاب، وكذا ولوج المجلس الاجتماعي والاقتصادي، وتخفيض تسعيرة الحج لجعلها في متناول الجميع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - دمحم الأحد 27 يناير 2019 - 11:43
يا اخواني أن والدي كان في المقامة و عمل من الحكيمة إلى فكيك)(وفي الموضوع إلى جمع المقاومين الريف و الوحدة و الكيك على ما قاموا به لأجل الوذن) و لكن بعد الاستقلال و بعد الاعتراف به و إعطاءه ورقة المقاومة من طرف الوزير الأول أن ذاك عبد الله إبراهيم و ربما بسبب تعاونه مثل أبناء وجدة لن يرأسه احد و لن يشكر على عمله ابدا رحم الله الأحرار و من دافع عن الله و الوطن و الملك اما ابي كان يقول ما عملناه الا لله و الوطن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - عـــــــــــلال المعقول الأحد 27 يناير 2019 - 11:53
قدماء المحاربين العسكريين في جل دول العالم - توفر لهم الدولة امتيازات - وسفر - ورحلات عبر الوطن وخارج الوطن - جزاء لهم عن الخدمات والتظحيات الجسام من اجل الوطن -بينما في وطننا الغالي تقدم لهم الدولة التهميش والفقر والمعانات ورصيد هزيل ب ألف درهم - او ألفين درهم ك حدى أقصى - اين هناظرووف العيش الكريم -اغلب المتقاعدين العسكريين نجدهم حراس عمارات - او حراس ورشات - او حراس مراءب سيارات -يتنقلون بين براثين الفقر -من اجل لقمة العيش -مادا قدم الوطن بالمقابل لهاته الشريحة الاجتماعية اللتي تعيش معدل التسول ومعدل الغظب ومعدل التشرد وشكرا هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
3 - مهدي الأحد 27 يناير 2019 - 12:14
السلام عليكم. هده الشريحة من المجتمع لا تستهل اي شيء في نظرهم وخا انا منهم. بن كيران هو لي يستاهل كل شيء راه تعب اخدم بزاف بزاف. (5 سنوات) صراحة هو لي يستاهل 9 ملايين اما الاخرين في نظره تماسيح وخوشبيش كما يقولون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.