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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 28 يناير 2019 - 05:09

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، أن يظل الطقس باردا نسبيا إلى بارد بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي والهضاب.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بالسايس، والريف، والأطلس المتوسط، وشمال المنطقة الشرقية. كما ستنتشر سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل الأطلسية، وبسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، والسايس، والسواحل الجنوبية. في حين ستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق. وستهب زوابع من الرياح القوية نوعا ما إلى قوية ستهم الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04 - و03 درجات بالمرتفعات، وما بين 02 و07 درجات بالهضاب الشرقية، والجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وما بين 07 و12 درجة بباقي الجهات الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 09 و15 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 07 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 13 و18 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس ومنطقة طنجة واللوكوس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 17 و22 درجة بباقي الجهات الشمالية، وبالوسط وشمال الأقاليم الجنوبية، وبالجنوب-الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 23 و28 درجة بأقصى جنوب البلاد. وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالمتوسط، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الجرف وطرفاية، وهائجا بباقي السواحل.

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