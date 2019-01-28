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كُتّاب وآراء
حملة نظافة تستهدف قبور المسلمين في بوجنيبة
استجاب عدد من المتطوعين والمتطوعات، منذ الساعات الأولى من صباح الأحد، لنداء أطلقته فعاليات جمعوية بمدينة بوجنيبة، بإقليم خريبكة، من أجل تنظيم حملة للعناية بمقبرة المدينة من خلال تنظيفها.
الحملة التي أشرفت على تنظيمها كل من "جمعية الرحمة لصيانة المقابر بوجنيبة"، و"نادي أولمبيك بوجنيبة للكرة الحديدية"، و"الهلال الأحمر المغربي فرع بوجنيبة"، عرفت مشاركة حوالي 40 متطوعا ومتطوعة، فيما التحقت "جمعية الأيادي النظيفة للأعمال الاجتماعية" في ما بعد من أجل المشاركة في المبادرة الإنسانية.
وشملت الحملة التي اختير لها شعار "تنظيف المقابر أسمى عمل خيري" كَنس الأزبال المتراكمة بين القبور، وإزالة الحشائش والأشواك التي تعرقل حركة زوار المقبرة، وإزالة الأحجار المتناثرة بممرات وجوانب المرفق.