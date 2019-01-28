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الرئيسية | جهات | "اليد الممدود" تساعد عشرات الأشخاص بلا مأوى

"اليد الممدود" تساعد عشرات الأشخاص بلا مأوى

"اليد الممدود" تساعد عشرات الأشخاص بلا مأوى
هسبريس من الرباط
الاثنين 28 يناير 2019 - 10:15

استفاد أزيد من 70 شخصا بدون مأوى في مدينة الجديدة من خدمات مبادرة إنسانية نظّمتها جمعية "جون ماروكان" (Jeunes Marocains) تحت شعار "اليد الممدودة".

الحملة التي جرت عبر مراحل، طيلة شهر يناير، استهدفت الأشخاص الذين يتخذون من شوارع وأزقة مدينة الجديدة مأوى لهم، وشملت توزيع مجموعة من الملابس والأغطية والقبعات والجوارب، إضافة إلى تزويد المستهدفين بوجبات العشاء في ظل موجة البرد التي شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة.

وقال أيوب كوزة، رئيس جمعية "جون ماروكان"، أن "هذه المبادرة تعتبر أول حملة تبرعية ينظمها مكتب الجمعية في إطار برنامجه السنوي للموسم الخامس، وهي سلسلة من الخرجات المتواصلة التي من المبرمج أن يصل عددها إلى 15 خرجة".

وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن "الواقفين وراء المبادرة سيحاولون قدر الإمكان الاستجابة لجميع طلبات المستفيدين، سواء كانت عينية أو على شكل فحوصات طبية، كما سيسيرون، بموازاة مع الحملة، قافلة تضامنية دأبت الجمعية على تنظيمها في المواسم الماضية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - رأي الاثنين 28 يناير 2019 - 10:47
الجمعيات تقوم بمبادرات محمودة ( جزاهم الله ) و الحكومة في سباة عميق !!! و الله كلمات " العدالة والتنمية " أصبحت تقلقني . أين هي العدالة ؟ أين هي التنمية ؟ المغاربة يعانون والحكومة في كوكب آخر. تبارك الله على الجمعيات المواطنة و الله يعطيكم الخير .
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