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كُتّاب وآراء
مبادرة خيرية تسعد سكانا وتلامذة بجماعة تغدوين
نظمت كل من جمعية الانطلاقة للتنمية المستدامة والتضامن، وفيدرالية رابطة حقوق الإنسان، الأحد، حفلا خيريا وفنيا لفائدة ساكنة دوار أيت ويري بايت إنزال الجبل بجماعة بتغدوين الجبلية بإقليم الحوز.
واستهدفت هذه المبادرة، التي تشكل الخطوة الأولى في مشروع اجتماعي لجمعية الانطلاقة وشركائها، 110 عائلات، استفاد أفرادها من ملابس بمناسبة موجة البرد القارس التي تعرفها هذه المنطقة الجبلية.
وخصصت المبادرة لتلاميذ مدرسة أيت عشا فقرات تنشيطية وفنية من أجل "تربية ذوقهم على كل ما هو جميل، وغرس حب المعرفة في نفوس ناشئة المنطقة الذين هم في أمسّ الحاجة إلى الدعم الاجتماعي والاقتصادي والتربوي"، بتعبير محمد اوسالم، رئيس جمعية الانطلاقة، في تصريح لهسبريس.
وفي هذ السياق، قال سفيان الزعدي، فاعل جمعوي شارك في تنشيط الحفل الخيري، في حديث لهسبريس، إن "الغاية من تنظيم هذا الحفل لفائدة تلاميذ ينتمون إلى منطقة هشة هي أن تتاح لهم الامتيازات نفسها المتاحة لنظرائهم بالوسط الحضري".