24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2413:4516:3318:5820:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. انطلاق العمل بعلامة إلزامية لمراقبة المنتجات الصناعية في المملكة (5.00)

  2. "كوكايين" يُسقط مبحوثا عنه في يد الدرك بالسوالم (5.00)

  3. المغرب يتفادى الخضوع لصندوق النقد بشأن تسريع تحرير الدرهم (5.00)

  4. يوسف الشاهد يستعد لزعامة حزب "تحيا تونس" (4.00)

  5. الرباط تحتضن اجتماع لجنة "كافراد" الإفريقية (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | "ماراطون مراكش" يثير تذمر مواطنين وسائقين

"ماراطون مراكش" يثير تذمر مواطنين وسائقين

"ماراطون مراكش" يثير تذمر مواطنين وسائقين
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 28 يناير 2019 - 08:49

أثارت طريقة تنظيم مسار الماراطون الدولي لمدينة مراكش تذمر واستياء العديد من المواطنين والسائقين بقطاع النقل العمومي والسياحي، بعدما أغلقت في وجوههم عدة طرق خصصت للماراطون.

وقامت هسبريس بزيارة عدة مسالك وطرق بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، وعاينت الاختناق الذي سادها، منها طريق الواد والكولف الملكي في اتجاه طريق آيت أورير وورزازات، التي لا يشملها مسلك هذه التظاهرة الرياضية، حيث تراكمت المركبات وشاع الازدحام وتعالت أصوات المواطنين، تنديدا بإغلاق عدة طرق في وجوههم، دون سابق إنذار، أو فتح منافذ تمكنهم من الوصول إلى وجهاتهم.

وقال محمد حدوش، وهو سائق مهني من النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة(UMT) ، إن "العديد من سائقي سيارات الأجرة حوصروا بعدة حواجز، مما نتج عنه اختناق في شارع باب أغمات والمصلى وشارع الواد وباب أيلان وباب أحمر، وهو ما انعكس سلبا على هؤلاء السائقين، الذين ضاعت منهم أكثر من ثلاث ساعات، رغم أنهم متابعون بأداء أقساط الكراء".

وعاب هذا السائق، في تصريحه لهسبريس، على السلطات الإقليمية والمنظمين "عدم الاستفادة من الأخطاء التي ترتكب في كل دورة"، مشيرا إلى أن طريقة تنظيم مسار هذه الدورة تخللتها عدة عيوب، منها عدة ثغرات بخطة السير والجولان، التي عرقلت السير وحرمت العديد من المواطنين من قضاء أغراضهم، مؤكدا أن "سائقي سيارات الأجرة سيرجعون اليوم بخفي حُنَيِن".

وفي السياق نفسه، قال محمد بامنصور، الكاتب العام للفدرالية الوطنية للنقل السياحي لهسبريس، "ككل الدورات عانينا رفقة زبنائنا كثيرا بسبب كثرة الطرق التي كانت مغلقة"، مضيفا أن "العديد من ضيوف المغرب وغيرهم من المسافرين ورجال الأعمال، لم يلتحقوا بمطار محمد الخامس في الوقت المحدد".

وتابع بامنصور قائلا: "معظم من لم يلتحقوا بالطائرات التي حجزوا بها مقاعد سفرهم، وجدوا أنفسهم مضطرين للحجز من جديد في الفنادق، حتى يتسنى لهم السفر يوم غد، مما سيكلفهم مبالغ مالية أخرى، منهم من لا تسعفه قدرته المالية على تحلمها". وأضاف أن هذا التصرف يضرب صورة المغرب السياحية، التي تعاني من العبث والعشوائية في العديد من الجوانب".

وأشار الكاتب العام للفدرالية الوطنية للنقل السياحي إلى أن "العديد من المدن العالمية تعرف تنظيم الملتقيات العالمية للماراطونات، وتجد دائما مسالك للدراجات والسيارات والراجلين، مما يحول التظاهرة إلى نشاط ممتع، ولكن تنظيم ماراطون مراكش يخلق صراعات بين المواطنين وشرطة المرور والسائقين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - زيدود الاثنين 28 يناير 2019 - 09:08
الماراطون عادة رمز العودة الى الأصل :بدون تلوث بدون سيارة.ربما ما أتارني هو الفوضى عند خط النهاية و كثرة المتطفلين .فمزيدا من المجهود في النسخ القادمة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - العكزي الاثنين 28 يناير 2019 - 09:10
عايشت كل ما كتب في هذا المقال وقبله تبادلت أطراف الحديث مع زملائي اتفقنا جميعا أن هناك خطأ في اختيار مسار المراطون، فهناك مدارات خارجة عن مركز المدينة الحمراء (من طرق الدار البيضاء عبر العزوزية إلى المطار).
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.