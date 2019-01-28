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الرئيسية | جهات | جمعية "أجيال" تختتم ملتقى حول الطفل المبدع

جمعية "أجيال" تختتم ملتقى حول الطفل المبدع

جمعية "أجيال" تختتم ملتقى حول الطفل المبدع
عبد الجواد الخنيفي من شفشاون
الاثنين 28 يناير 2019 - 11:24

اختتمت جمعية "أجيال" للطفولة والشباب فعاليات ملتقى شفشاون الرابع للطفل المبدع، والذي امتد على مدى ستة أيام، من 20 يناير إلى 26 منه، بشراكة مع العديد من المؤسسات.

واشتملت فقرات الملتقى على تنظيم أنشطة متنوعة، همّت مهرجان التواصل والانسجام وورشة السلامة الطرقية والإسعافات الأولية، ومهرجان الأولمبيات بمنتزه سيدي عبد الحميد؛ فضلا عن ورشات في رياضة الشطرنج والمسرح والسينما والرسم والأنشودة التربوية.

ويجسد الملتقى، الذي يرسّخ حضوره سنة عن أخرى، الاهتمام بالأطفال وتأطيرهم وإبراز قدراتهم، وتمكينهم من إتقان واكتساب العديد من المهارات الجديدة، ومساعدتهم على بناء ثقتهم بأنفسهم.

وحسب اللجنة المنظمة فإن الملتقى يعد حلقة اجتماعية تمكن الأطفال من التواصل في ما بينهم وتبادل وجهات النظر والتعرف على خبرات مفيدة تتلاءم مع متطلبات النمو لكل مرحلة عمرية؛ فضلا عن استحضار ما يتمتعون به من اهتمامات ومواهب وإمكانيات مهمة.

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