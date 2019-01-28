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بنجرير تشهد ولادة جمعية جديدة لحقوق الإنسان

بنجرير تشهد ولادة جمعية جديدة لحقوق الإنسان
هسبريس من الرباط
الاثنين 28 يناير 2019 - 04:38

بحضور منتمين إلى الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بابن جرير سابقا، وآخرين يمثلون عدة إطارات حقوقية ومدنية وإعلامية، تم عقد جمع تأسيسي لجمعية حقوقية أطلق عليها اسم "المنظمة المغربية للديمقراطية وحقوق الإنسان"؛ وذلك أمس الأحد بمركز الأشبال بابن جرير.

اللجنة التحضيرية طرحت أرضية للنقاش أمام الحضور حول دواعي تأسيس هذا الإطار الذي سيفتح نقاشا بين مكونات المجتمع حول حقوق وحريات المواطنين، أفرادا وجماعات وفق الدستور المغربي والمواثيق الدولية، استشهادا بالتجارب الديمقراطية التشاركية الناجحة بالعالم، والنماذج الدولية لأمريكا اللاتينية، من بينها نموذج دولة البرازيل.

وستعمل الجمعية، وفق الأهداف التي جاءت في قانونها الأساسي، على تنظيم دورات تكوينية للمساهمة في الارتقاء بالتجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان والنهوض بها، وتنظيم فعاليات للنقاش، والمساهمة في النهوض بحقوق الإنسان وتكريس مبادئ الديمقراطية، والمساهمة في تجويد آليات الحوار والتشاور لتنزيل المقتضيات الدستورية على مستوى الممارسة، وكذا رصد وتلقي الشكايات حول انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إعداد تقارير سنوية ودورية حول الوضع الديمقراطي والحقوقي الوطني والدولي، وكذا الانفتاح على باقي الجمعيات المدنية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وباقي المؤسسات ذات الصلة وعقد شراكات في هذا الاتجاه.

وبعد مناقشة أرضية التأسيس والمصادقة على القانون الأساسي للمنظمة، تم انتخاب المكتب التنفيذي، والذي جاء على الشكل الآتي:

* الرئيس: المهدي الروينو.

*الكاتب العام: سعيد لعكيدي

*أمين المال: الحسين الراشدي.

*المستشارون: عبد الله بن إعيش _ إدعبد الله عبد النبي.

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