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"ضمير" تدعو إلى كبح أسباب التوتر في جرادة

"ضمير" تدعو إلى كبح أسباب التوتر في جرادة
هسبريس - مصطفى شاكري
الاثنين 28 يناير 2019 - 23:03

انتقدت حركة "ضمير" الأحكام الصادرة في حق المعتقلين على خلفية حراك جرادة وعبرت عن قلقها البالغ في هذا الشأن، مؤكدة "مشروعية الحركات الاحتجاجية السلمية"، مشيرة إلى "الأسباب العميقة للحركة الاجتماعية الاحتجاجية المشروعة في جرادة والنواحي".

ودعت "ضمير"، في بيان أصدرته بخصوص مستجدات الوضع الداخلي، إلى "تبني مقاربة مجددة من لدن مختلف الفاعلين في التعاطي مع هذه الحركة وأمثالها، مما عرفته الأجندة الوطنية في السنوات الأخيرة، وما ينجم عنها من توترات بالنظر إلى الانتظارات الاجتماعية لدى الساكنة في عدة مناطق ببلادنا".

وسجّل المصدر ذاته "قصور السياسات العمومية المتبعة التي يطبعها رد الفعل عوض التخطيط بعيد المدى والتواصل المستمر مع المواطنين. وفي هذا السياق، فإن حركة ضمير تدعو إلى التعجيل بكبح أسباب التوتر في منطقة جرادة عن طريق تنفيذ الوعود المقدمة للساكنة وفاعليها ونشطائها، كما تدعو إلى الإفراج عن المعتقلين الشباب الذي ذهبوا ضحية حسابات الأوساط المتورطة في استغلال خيرات المنطقة".

وعرّجت حركة "ضمير" على موضوع متابعة النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بتهمة "المشاركة في القتل العمد" في قضية آيت الجيد محمد بنعيسى، مشددة على "ضرورة احترام شروط المحاكمة العادلة، وحق أسرة الفقيد في معرفة ملابسات رحيل ابنها"، منددة "بكل مساس بالحق في الحياة لأسباب سياسية أو عقائدية مهما كانت".

ولم تفوت الحركة قضية النائبة البرلمانية آمنة ماء العينين عقب تداول صورها في مواقع التواصل الاجتماعي وهي بدون حجاب في فرنسا، الأمر الذي استأثر باهتمام النقاش العمومي في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى "موقفها الثابت في ما يتعلق بالحق في اختيار الهندام المناسب لكل فرد-رجلا كان أو امرأة-بكل حرية وبدون إكراه".

وجدد المصدر عينه "رفضه المطلق لأي وصاية كيفما كانت ولأي استعمال سياسوي لأي نوع من أنواع الألبسة أو الهندام الشخصي من أجل التحايل على المواطنين وكسب مواقع انتخابية"، وطالبت بـ "الكف عن هذا السلوك المستهجن بما يتطلبه من إنهاء للتناقض الذي يتخبط فيه التيار المحافظ بين الشعار والممارسة، إذ لا يجوز التهجم على الحريات الفردية والتمتع بها في آن واحد"، مثمنة "التطور الإيجابي الحاصل لدى عدد من المشاركين في هذا النقاش".

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