400 درهم غرامة السير في ممر حافلات الرباط

هسبريس من الرباط

يَستغل كثير من أصحاب العربات المَمرات الخاصة بالحافلات، التي أنشئت حديثا في العاصمة الرباط، من أجل الوصول إلى وجهاتهم بسرعة، دون أن يدروا أنهم مُعرضون لأداء غرامة مالية.

تصل قيمة الغرامة المالية المطبقة على أصحاب العربات الذين يسيرون في الممرات الخاصة بالحافلات إلى 400 درهم، حسب نموذج لهذه الغرامات اطلعت عليه هسبريس.

وحسب الوثيقة ذاتها، فإنّ السيْر في الممرات الخاصة بالحافلات يُعدّ مخالفة لأحكام مدونة السير على الطرق، الدرجة الأولى.

من جهة ثانية، تَطرح ممرات الحافلات المُحدثة في بعض شوارع مدينة الرباط، خاصة في حي الرياض، إشكالا كبيرا أمام المواطنين الراغبين في استقلال سيارات الأجرة، لكون هذه الممرات تفصل طريق السيارات عن الرصيف، وهو ما يحول دون توقف "الطاكسيات".