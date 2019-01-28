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كُتّاب وآراء
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400 درهم غرامة السير في ممر حافلات الرباط
الاثنين 28 يناير 2019 - 19:35
يَستغل كثير من أصحاب العربات المَمرات الخاصة بالحافلات، التي أنشئت حديثا في العاصمة الرباط، من أجل الوصول إلى وجهاتهم بسرعة، دون أن يدروا أنهم مُعرضون لأداء غرامة مالية.
تصل قيمة الغرامة المالية المطبقة على أصحاب العربات الذين يسيرون في الممرات الخاصة بالحافلات إلى 400 درهم، حسب نموذج لهذه الغرامات اطلعت عليه هسبريس.
وحسب الوثيقة ذاتها، فإنّ السيْر في الممرات الخاصة بالحافلات يُعدّ مخالفة لأحكام مدونة السير على الطرق، الدرجة الأولى.
من جهة ثانية، تَطرح ممرات الحافلات المُحدثة في بعض شوارع مدينة الرباط، خاصة في حي الرياض، إشكالا كبيرا أمام المواطنين الراغبين في استقلال سيارات الأجرة، لكون هذه الممرات تفصل طريق السيارات عن الرصيف، وهو ما يحول دون توقف "الطاكسيات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
1 - khalid khalid الاثنين 28 يناير 2019 - 19:44
كل من يخالف قانون السير عليه أن يدفع غرامة قدرها 1000 درهم وكل من يعارض هذا القدر من المخالفة يزج به إلى السجن وشكرا
2 - harrokki الاثنين 28 يناير 2019 - 19:47
Singez les français avec des toilettes public gratuites, un minimum vieillesse , une rémunération pour les chômeurs , des soins gratuits, une justice sociale équitable, une justice sans passe droit ni corruption.....pas seulement le couloir bus et Alcotest !!!
3 - oujdi الاثنين 28 يناير 2019 - 19:47
هاد الحكومة بغات دخل لفلوس و تعمر الصندوق باشما كان مزال نبقاو نخلصو على الهواء اللي كنتنفسو و زيد و زيد
4 - %%%%%% الاثنين 28 يناير 2019 - 19:48
ok deux voies pour les automobilistes et une seule pour les bus si non c de l absurde .
5 - samir الاثنين 28 يناير 2019 - 19:49
هادشي تخربيق، شنو معنى تخسر ملايير فمشروع التهيئة و تتنفس حركة المرور بالشنطيات الواسعين و تجي تعاود تصغر الطريق بممرات الحافلة، بحالي الحافلات من قبل ماكانوش عارفين يسوقوا وسط العربات الاخرى.
هاد الناس ديال تدبير الشأن المحلي غا كي رورنوا بلا عقل و هانتوما عقلو شوية غايحيدوا هادشي نهار يوقع شي حادث رهيب
هاد الناس ديال تدبير الشأن المحلي غا كي رورنوا بلا عقل و هانتوما عقلو شوية غايحيدوا هادشي نهار يوقع شي حادث رهيب
6 - Marocaine الاثنين 28 يناير 2019 - 19:49
ما هو النص القانوني الذي يسمح لهم بذلك؟ هادي سميتها الشفرة. من باب أولى، كان يجب على السلطات للقيام بحملة تعريفية لهذا الممر و تحسيس الناس بأهميته عوض سرقتهم
7 - إسحاق الاثنين 28 يناير 2019 - 19:50
ممر خاص للحافلات أمر جيد لمستعملي النقل العام مثل فرنسا وجيد أن تكون مخالفة لمن يستعمله من السيارات، لكن لا أرى مانع استعماله من طرف الطاكسي على غرار فرنسا ودول أوربية اخرى
8 - فيصل الاثنين 28 يناير 2019 - 19:50
نعاني الأمرين مع هاته الممرات التي تم احداثها،لكونها قامت بتضييق الطريق على أصحاب السيارات و الدراجات ،مع العلم أنها تظل فارغة أغلب الأوقات لكونها ناذرا ما تستغل من طرف الحافلات
9 - مدوخ الاثنين 28 يناير 2019 - 19:51
حافلات العاصمة الرباط عبارة عن مقابر متحركة تعود للعصر الحجري وزايدينها بالغرامة
10 - AHMED الاثنين 28 يناير 2019 - 19:51
خطوة إيجابية لتحقيق أهداف السلامة الطرقية .مزيدا من الاشتغال لتعم العملية باقي المدن
11 - دراجتي قلقة جدا الاثنين 28 يناير 2019 - 19:53
دراجتي تريد طريقا خاصا. ليس عدلا أن تسرق الحافلات ممر دراجتي. من ينصفها . تؤدي واجباتها تؤدي تأمين. تؤدي واجبات الترقيم. يستعمل سائقها الخوذة. لكنها سرقت طريقا. الغرامات ليس حلا. الحل ف تدبير الطرقات.
12 - الوادنوني الاثنين 28 يناير 2019 - 19:56
هذا العبث والاستخفاف والاستحمار. ما الذي منع المسؤولين من اخبار مستعملي السيارات قبليا.الطريق كانت عادية. بين عشية وضحاها خصصوا جزء منها للطوبيسات
المضحك المبكي هل هذه الطوبيسات المهترئة القديمة المشوهة لعاصمة البلاد تستحق ممررا خاصا بها . انها تستحق المزبلة ولا فيراي
المضحك المبكي هل هذه الطوبيسات المهترئة القديمة المشوهة لعاصمة البلاد تستحق ممررا خاصا بها . انها تستحق المزبلة ولا فيراي
13 - مصطفى الاثنين 28 يناير 2019 - 19:57
امر غير منطقي مادامت هاته الممرات تخدم فقط مصالح الحافلات التابعة لشركات النقل لربح الوقت والمال على حساب المواطنين واصحاب العربات الدين ليس لهم الحق في التوقف بممرات الحافلات . أنها سياسة الإحتلال و الجشع التي تنهجها شركات النقل وشركات تدبير مواقف السيارات بالمدن الكبرى ضاربة عرض الحائط حقوق وحرية المواطنين المغاربة في مجال التنقل بالوسط الحضري.
14 - بنادم الاثنين 28 يناير 2019 - 19:57
فينهم الحافلات ؟؟؟؟؟سبقو العصى قبل الغنم.دارو منين يكشطو الشعب.
15 - عزوز الاثنين 28 يناير 2019 - 19:58
أتساءل كما يتساءل الجميع كيف يمكن لسيارة الاجرة أن تلبي طلب زبناؤها،أين ستقف لاركاب أو إنزال الزبائن.
16 - ali le vrai الاثنين 28 يناير 2019 - 19:59
الممر موجود و الغرامة موجودة لكن الحافلات غائبة لمدة 8 سنوات
أين الحل و إن ركبت مع خطاف يطالبك الشرطي ببطاقة التعريف كأنك مذنب
أين الحل و إن ركبت مع خطاف يطالبك الشرطي ببطاقة التعريف كأنك مذنب
17 - 2mi الاثنين 28 يناير 2019 - 20:00
توجد مثل هذه الممرات المخصصة في معظم المدن العالمية و الناس تحترمها كون الحافلة تنقل عددا كبيرا من الأشخاص (مايعدل 50 سيارة) وهي بذلك تساهم في خفض الإزدحام و التلوث بلو لدى الحافلات الأسبقية في كل شيء ..غير حنا في المغرب فينا بزاف دلفهامة ومعاجبناش لعجب بنادم كايتعاند مع الترام و الطوبيس...
18 - طرق محفرة الاثنين 28 يناير 2019 - 20:02
منذ أكثر من قرأت سنوات وسكان الرباط ينتظرون الحافلات وعود زائفة من حكومة فاشلة.ومجلس الرباط جلهم ممسوقينش والضحية دائما وأبدا هو الشعب.
مسار الحافلات الغير موجودة هو مصيدة جديدة لحلب جيوب المواطنين.
السؤال المطروح اين يقف صاحب سيارة ان أصابه عطب فالسيارة
مسار الحافلات الغير موجودة هو مصيدة جديدة لحلب جيوب المواطنين.
السؤال المطروح اين يقف صاحب سيارة ان أصابه عطب فالسيارة
19 - hicham الاثنين 28 يناير 2019 - 20:02
ما عرفنا شنو نديرو تا نبغي نسطاسيوني ضروري تدخل ل داك الممر باش تقلب على بلاصة
20 - بوحاطي الاثنين 28 يناير 2019 - 20:03
العجب لهدا البلد الدي لا يهمه سوى الغرمات و باي طريقة المهم صندوق يعمر اما اصحاب الحال فهم في شغل فاكهون لا طالما ننتضر و لو خبر مفرح ينسينا مرارت العيش في هدا البلد
21 - عاصمة الاجرام الاثنين 28 يناير 2019 - 20:05
أكبر نصب على المواطن هي هذه الممرات الفخ
تطبقون القانون على ذللك الموظف البسيط و تقتطعون من أجره
الله يخد فيكم الحق
عاصمة الإجرام
تطبقون القانون على ذللك الموظف البسيط و تقتطعون من أجره
الله يخد فيكم الحق
عاصمة الإجرام
22 - رشيد من لندن الاثنين 28 يناير 2019 - 20:09
يجب السماح للطاكسيات باستعمال اللمرات الخاصة بالحافلات في اوقات الدروة كما هو مسموح به هنا في لندن.
هناك سيارات خاصة تعمل بالتطبيقات الالكترونية الذكية متل اوبر uber لا يسمح لها باستعمال ممرات الحافلات إلا في حالة إركاب او إنزال الزبائن.
هناك سيارات خاصة تعمل بالتطبيقات الالكترونية الذكية متل اوبر uber لا يسمح لها باستعمال ممرات الحافلات إلا في حالة إركاب او إنزال الزبائن.
23 - الحـــــ عبد الله ــــاج الاثنين 28 يناير 2019 - 20:10
العدميين سيعتبرون هذا القانون "ظلم" و"حقرة" كما يعتبر الفراشة طردهم من الملك العمومي (حقرة وظلم).. لأنهم فوضويين في حياتهم وسلوكهم ويريدون ان يطبع الجميع من الفوضى والتمرد على القانون.
المغربي "يناضل" ويطالب ان يطبق القانون.. ونعم المبادئ !
لكـــــن فقط على الغير !
أما حينما يطبق عليه هو فإنه يشعر ب(الغبن والحقرة والظلم) أو يسوق لنفسه أنه "سياسي" محنك يدافع عن الشعب !
تماما كما يفعل رجال التجهيل والموظفين الذي يقصون يوم العمل في قراءة الصحف التعليق على المقالات وينتقدون فين فيها "الشفارة" و"الفاسدين" وآكلي مال الشعب" و..
وينسون بـأنهم هم أيضا يفسدون ويستنزفون خزينة الشعب دون أن يكون لعملهم أية مردودية وتسببوا في تجهيل أجيال من المغاربة ونخروا الإدارة المغربية بالفساد والرشوة و... وفي النهاية يحشرون أنفسهم في المعارضة وينتقدون كل شيئ وكأن فسادهم لا يمس المواطنين
لهذا لا يجب التهاون مع كل من يخرق القانون كيف ما كان منصبقه ودرجته في المجتمع وكيف ما كن الجرم الذي اقترفه او الذي يمارسه في عمله سزواءا كان مواطن بسيط أو موظف مرتشي وفاسد أو رجل تجهيل غير منتج يتمارض ويتماطل ويغش في العمل !
المغربي "يناضل" ويطالب ان يطبق القانون.. ونعم المبادئ !
لكـــــن فقط على الغير !
أما حينما يطبق عليه هو فإنه يشعر ب(الغبن والحقرة والظلم) أو يسوق لنفسه أنه "سياسي" محنك يدافع عن الشعب !
تماما كما يفعل رجال التجهيل والموظفين الذي يقصون يوم العمل في قراءة الصحف التعليق على المقالات وينتقدون فين فيها "الشفارة" و"الفاسدين" وآكلي مال الشعب" و..
وينسون بـأنهم هم أيضا يفسدون ويستنزفون خزينة الشعب دون أن يكون لعملهم أية مردودية وتسببوا في تجهيل أجيال من المغاربة ونخروا الإدارة المغربية بالفساد والرشوة و... وفي النهاية يحشرون أنفسهم في المعارضة وينتقدون كل شيئ وكأن فسادهم لا يمس المواطنين
لهذا لا يجب التهاون مع كل من يخرق القانون كيف ما كان منصبقه ودرجته في المجتمع وكيف ما كن الجرم الذي اقترفه او الذي يمارسه في عمله سزواءا كان مواطن بسيط أو موظف مرتشي وفاسد أو رجل تجهيل غير منتج يتمارض ويتماطل ويغش في العمل !
24 - ht.brahim الاثنين 28 يناير 2019 - 20:17
يلزمنا كود للراجلين ويتم الاختبار فيه إلزاميا والنجاح فيه شرطا للحصول على بطاقة الهوية.
25 - لكريساج الاثنين 28 يناير 2019 - 20:18
هههههه ولgريساج بالليل والنهار واشحال ديال الغرامات المغلظة والبروصيات المشددة وشى بنية تحتية وإصلاحات وتنمية والو ...
26 - ht.brahim الاثنين 28 يناير 2019 - 20:21
كما يلزمنا التعاقد مع مصممي الطرقات و علامات التشوير من بلدان رائدة في ذلك كالدول الإسكندنافية و هولندا مثلا
27 - ali الاثنين 28 يناير 2019 - 20:21
واصحب درجات من أين سيدهب أم سيصنع درجة طائرة
28 - أطلسي الاثنين 28 يناير 2019 - 20:25
دابا حتى هادوك حافلات يركبو فيهم الناس ديرو حافلات نقل ركاب في المستوى ديك الساعة طبقو القانون
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