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كُتّاب وآراء
السراح بكفالة لقائد عين عائشة المتهم بالارتشاء
قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل قائد قيادة عين عائشة، المتهم باستغلال النفوذ والارتشاء، ومتابعته في حالة سراح مؤقت بكفالة 20 ألف درهم.
وكان رجل السلطة المذكور بإقليم تاونات قد وضع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز ضواحي فاس على خلفية توقيفه، يوم 10 دجنبر المنصرم، متلبسا بحيازة مبلغ مالي، قدره عشرة آلاف درهم، يشتبه أنه تسلمه رشوة من صاحب معصرة زيتون كائنة بجماعة عين معطوف.
ويأتي هذا التطور الجديد في هذه القضية، التي هزت الرأي العام بإقليم تاونات، بعد استئناف دفاع المتهم قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعته في حالة اعتقال احتياطي والتماس المتابعة في حالة سراح مؤقت لما يتمتع به المعني بالأمر من ضمانات كافية للحضور.
يشار إلى أن القائد المذكور تم توقيفه من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس متلبسا بتسلم مبلغ الرشوة داخل منزله الوظيفي الكائن بمدينة تاونات، بعد التبليغ عنه من طرف صاحب معصرة الزيتون بواسطة الرقم المباشر لرئاسة النيابة العامة للتبليغ عن الفساد والرشوة.
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تعليقات الزوّار (2)
وعليه ضياع وضياع الى اين والى متى ؟؟