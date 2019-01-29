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الرئيسية | جهات | تسرب المياه يهدّد بسقوط منازل "سيدي وساي"

تسرب المياه يهدّد بسقوط منازل "سيدي وساي"

تسرب المياه يهدّد بسقوط منازل "سيدي وساي"
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الثلاثاء 29 يناير 2019 - 13:21

تشتكي ساكنة في حي "أغبالو"، التابع للجماعة الترابية سيدي وساي، قيادة ماسة، غرب إقليم اشتوكة آيت باها، من غياب تفاعل مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء والصالح للشرب - قطاع الماء - مع شكاياتها المتكررة، التي طالبت بالتدخل العاجل "قبل وقوع كارثة، ستنجم عن سقوط منازل، نتيجة تسرب المياه إلى جدرانها وأساساتها".

وجاء في شكاية مذيلة بتوقيعات عدد من المتضررين من الوضع، تتوفر عليها جريدة هسبريس: "قمنا بربط منازلنا بالماء الصالح للشرب منذ مدة، إلا أننا تضرّرنا ماديا ومعنويا جراء تسرب المياه، بسبب أعطاب في شبكة التوزيع، إلى الجدران والأساسات، ما أصبحت معه مهددة بالسقوط في أي لحظة".

وأضافت الوثيقة ذاتها: "قدّمنا شكايات شفوية وعبر الهاتف إلى الإدارة المعنية، قصد إصلاح القناة، التي لم تعد صالحة، إذ أضرت منازلنا كما تهدد بيوت جيراننا، لكن دون جدوى. وأصبح الوضع يأخذ منحى خطيرا، في ظل الانعكاسات السلبية والخطيرة الناتجة عن هذا الضرر، خصوصا على المحيط السكني، وبالتالي على حياتنا وحياة القاطنين بالحي، ستنتج عنه، لا قدّر الله، كارثة إنسانية بكل المقاييس".

هسبريس، ومن أجل استقاء رأي الإدارة المعنية بهذا الوضع، ربطت الاتصال بمكتبها في ماسة، عبر رقمها الثابت، لكن الهاتف ظل يرن عدة مرات دون مجيب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ولد البلاد الثلاثاء 29 يناير 2019 - 13:58
جماعة سيدي وساي لا تهتم بشكايات المواطنين فهناك كذلك من سد طرقات تمر منها مياه الامطار فتتسرب المياه للمنازل و تسد الطريق و الجماعة و القائد لا يحركان ساكنا رغم الشكايات
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