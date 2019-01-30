24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2313:4616:3519:0020:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. المعاش الاستثنائي لبنكيران يؤجج غضب الموظفين من الاقتطاعات (5.00)

  2. غرسوا فقطعنا.. (5.00)

  3. تقرير "العدل والإحسان" ينتقد "فشل النموذج التنموي" (5.00)

  4. حرف "تيفيناغ" غير قابل للمساومة (5.00)

  5. انتقال بنعطية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | فعاليات مدنية في امزاب تكرّم والي أمن سطات

فعاليات مدنية في امزاب تكرّم والي أمن سطات

فعاليات مدنية في امزاب تكرّم والي أمن سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 30 يناير 2019 - 04:41

احتضنت دار الفتاة بمدينة ابن أحمد، التي كان يرأسها البرلماني الراحل عبد اللطيف مرداس، مساء أمس الثلاثاء، حفل تكريم محمد الحايلي، والي أمن سطات الذي أحيل على التقاعد مؤخرا، وخلفه نائبه عبد المجيد الشواي.

حفل التكريم نظمته فعاليات من المجتمع المدني بدائرة ابن أحمد، وحضره عدد من رؤساء المصالح، ورجال الأمن، ووالي أمن سطات الجديد، ورئيس المنطقة الأمنية بالإقليم، وبعض المنتخبين، وأعضاء من مكتب دار الفتاة بمدينة ابن أحمد.

وجاء الاحتفاء في إطار تكريس ثقافة الاعتراف، خاصّة وأن والي أمن سطات المحال على التقاعد ينحدر من منطقة وادي النعناع بدائرة ابن أحمد عاصمة امزاب.

وألقيت كلمات شكر من خلالها عدد من الفعاليات الشخص المكرّم، وقدموا شهادات في حقه أبرزت خصاله في إطار أدائه للواجب على رأس ولاية أمن سطات، ناعتين إياه بـ"رجل الديبلوماسية والليونة والجدية والحوار في العمل الأمني خلال السنوات التي قضاها بعاصمة الشاوية"، راجين مسيرة موفّقة لخلفه عبد المجيد الشوّاي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.