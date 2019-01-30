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كُتّاب وآراء
فعاليات مدنية في امزاب تكرّم والي أمن سطات
احتضنت دار الفتاة بمدينة ابن أحمد، التي كان يرأسها البرلماني الراحل عبد اللطيف مرداس، مساء أمس الثلاثاء، حفل تكريم محمد الحايلي، والي أمن سطات الذي أحيل على التقاعد مؤخرا، وخلفه نائبه عبد المجيد الشواي.
حفل التكريم نظمته فعاليات من المجتمع المدني بدائرة ابن أحمد، وحضره عدد من رؤساء المصالح، ورجال الأمن، ووالي أمن سطات الجديد، ورئيس المنطقة الأمنية بالإقليم، وبعض المنتخبين، وأعضاء من مكتب دار الفتاة بمدينة ابن أحمد.
وجاء الاحتفاء في إطار تكريس ثقافة الاعتراف، خاصّة وأن والي أمن سطات المحال على التقاعد ينحدر من منطقة وادي النعناع بدائرة ابن أحمد عاصمة امزاب.
وألقيت كلمات شكر من خلالها عدد من الفعاليات الشخص المكرّم، وقدموا شهادات في حقه أبرزت خصاله في إطار أدائه للواجب على رأس ولاية أمن سطات، ناعتين إياه بـ"رجل الديبلوماسية والليونة والجدية والحوار في العمل الأمني خلال السنوات التي قضاها بعاصمة الشاوية"، راجين مسيرة موفّقة لخلفه عبد المجيد الشوّاي.