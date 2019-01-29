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الرئيسية | جهات | الأرض تهتز في إقليم الدريوش بقوة 3.8 درجات

الأرض تهتز في إقليم الدريوش بقوة 3.8 درجات

الأرض تهتز في إقليم الدريوش بقوة 3.8 درجات
هسبريس - و.م .ع
الثلاثاء 29 يناير 2019 - 22:10

أعلن المعهد الوطني للجيو فيزياء، في بلاغ له، أن هزة أرضية بقوة 3,8 درجات على سلم ريشتر سجلت، اليوم الثلاثاء، بإقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حددت بؤرتها بجماعة تزاغين، وقعت عند الساعة 18 و59 دقيقة و126 ثواني (بتوقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 20 كلم عند التقاء خط العرض 35,181 درجة شمالا وخط الطول 3,461 درجة غربا.

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