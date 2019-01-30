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كُتّاب وآراء
مندوبية المقاومة تخلّد انتفاضة 29 يناير 1944
أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري، الثلاثاء، بسلا أن انتفاضة 29 يناير 1944 محطة وازنة في مسلسل الكفاح الوطني وغنية بدروس بليغة في قيم الوطنية الصادقة والمواطنة الحقة.
وقال الكثيري خلال مهرجان خطابي إن الاحتفال بالذكرى الـ75 لانتفاضة 29 يناير 1944 مناسبة لاستحضار ما تطفح به من دروس بليغة وعبر ثمينة تدعو إلى التحلي بقيم الوطنية الصادقة والتشبع بفضائل المواطنة الحقة والتي ما أحوج الناشئة إلى النهل من ينابيعها الفياضة والاغتراف من مخزونها باعتبارها تذكي الحماس في نفوسها وتشحذ الهمم وتحث على الانغمار في مسلسل البناء والنماء بقيادة الملك محمد السادس.
وأضاف أن تخليد هذه الذكرى مناسبة لاستحضار نضالات ساكنة مدينة سلا قلعة الصمود والوطنية والجهاد والعريقة في الأمجاد والملاحم والبطولات مبرزا الحضور الوازن للمدينة عبر التاريخ وفي كل المحطات النضالية.
وأوضح الكثيري الذي استعرض بالمناسبة أبرز فصول انتفاضة 29 يناير 1944 ، أن الاحتفاء بالذكرى مناسبة ليستحضر الجميع بإجلال وإكبار الأيادي البيضاء للوطنيين وتضحياتهم الجسام وما تحملوه من محن وشدائد وأهوال وما لحقهم من تنكيل وتعذيب على يد السلطات الاستعمارية.
وتم بالمناسبة تسليم ذوي حقوق المرحومة أمينة القندوسي وسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط الذي أنعم عليها به صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما تم تكريم صفوة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير عربون وفاء وبرور بمناقبهم الحميدة وأعمالهم الجليلية وتضحياتهم الجسام .
وكان وفد عن المندوبية السامية مرفوقا بالكاتب العام لعمالة سلا قد توجه لمسجد السنة بالرباط ومقابر يعقوب المنصور وباب لعلو وسيدي بنعاشر قصد الترحم على أرواح شهداء الكفاح الوطني من أجل الاستقلال.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
ومن عند اعلى سلطة خاص يكون يوم ولا اسبوع سنوي تقام فيه حفلات تذكير بالمقاومين وانتصار المقاومة
كتعبير منا بلي منسيناهمش