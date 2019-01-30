24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:55
|08:23
|13:46
|16:35
|19:00
|20:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لهذه الأسباب عليك تناول فاكهة الكيوي
- ثلْج وعلَم.. وحنين إلى الوطن
- دكاترةٌ وحاملو شهادة العالِمية يطالبون بالإدماج في خطة العدالة
- أجيال نرجسية نتيجة لغياب النقد في تربيتنا
- غرسوا فقطعنا..
مجلس الحسابات يفتحص ممتلكات وثروات منتخبين وموظفين سامين (5.00)
أوجار: أعتزّ باستقامة قضاء المملكة .. والمخالفات تخضع للقانون (5.00)
- "الأحرار" يتهم العثماني بالانحياز .. والخلافات تفجر "رمانة الحكومة" - (89)
- تحقيق يفضح رتق البكارة والعلاقات الجنسية في البلدان المغاربية - (70)
- شركة بريطانية تعلن 2019 سنة الحسم في استخراج الغاز بالمغرب - (67)
- الاقتطاع الرابع يطال جيوب الموظفين لسد عجز صندوق التقاعد - (65)
- "سوخوي" وغواصات "كيلو" .. هذه أسلحة روسية نفاثة تُغري المغرب - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نشرة جوية خاصة تتوقع أمطارا ورياحا قوية بالمغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، تهاطل أمطار محليا قوية مع هبوب رياح قوية، يوم الجمعة المقبل بعدد من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية في نشرة جوية خاصة، أن هذه الأمطار الغزيرة (60-40 ملم) ستهم يوم الجمعة المقبل، ما بين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء، كلا من أقاليم شفشاون، والعرائش، ووزان، وتطوان، وطنجة، والفحص-أنجرة، والمضيق، والفنيدق، وتاونات وتازة.
وحسب النشرة، من المتوقع، أيضا، أن تهب رياح قوية (من 85 إلى 100 كلم في الساعة)، يوم الجمعة، بكل من أقاليم شفشاون، وتطوان، ووزان، وتاونات وتازة، ومن 70 إلى 85 كلم في ساعة بكل من طنجة، والفحص-أنجرة، والمضيق، والفنيدق، والعرائش، والقنيطرة، والرباط، وسلا، والصخيرات، وتمارة، والدار البيضاء، ومديونة، والمحمدية، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، والحاجب، وصفرو، وإفران، وبولمان، ومكناس، وفاس، ومولاي يعقوب، وميدلت، وأزيلال، والحوز، وورزازات، وفكيك، وجرسيف، وتاوريرت، والناظور، وبركان، وجرادة ووجدة.
من جهة أخرى، أعلن المصدر ذاته، أن تساقطات ثلجية يبلغ سمكها ما بين 10 و20 سنتمتر، ستهم يومي الجمعة والسبت المقبلين، مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وذلك ابتداء من علو 1500 متر، يرافقها انخفاض في درجات الحرارة ستنعكس على درجات الحرارة العليا ليوم السبت (ما بين 01 و06 درجات) ودرجات الحرارة الدنيا ليوم الأحد (ما بين 04- و00 درجة)، وذلك بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية.