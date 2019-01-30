24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2313:4616:3519:0020:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. غرسوا فقطعنا.. (5.00)

  2. دورية مراقبة المنتجات تثير حفيظة مصدّرين مغاربة (5.00)

  3. مجلس الحسابات يفتحص ممتلكات وثروات منتخبين وموظفين سامين (5.00)

  4. الإمارات تعالج قلوب الأطفال (5.00)

  5. أوجار: أعتزّ باستقامة قضاء المملكة .. والمخالفات تخضع للقانون (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | نشرة جوية خاصة تتوقع أمطارا ورياحا قوية بالمغرب

نشرة جوية خاصة تتوقع أمطارا ورياحا قوية بالمغرب

نشرة جوية خاصة تتوقع أمطارا ورياحا قوية بالمغرب
هسبريس - و.م .ع
الأربعاء 30 يناير 2019 - 15:43

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، تهاطل أمطار محليا قوية مع هبوب رياح قوية، يوم الجمعة المقبل بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية في نشرة جوية خاصة، أن هذه الأمطار الغزيرة (60-40 ملم) ستهم يوم الجمعة المقبل، ما بين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء، كلا من أقاليم شفشاون، والعرائش، ووزان، وتطوان، وطنجة، والفحص-أنجرة، والمضيق، والفنيدق، وتاونات وتازة.

وحسب النشرة، من المتوقع، أيضا، أن تهب رياح قوية (من 85 إلى 100 كلم في الساعة)، يوم الجمعة، بكل من أقاليم شفشاون، وتطوان، ووزان، وتاونات وتازة، ومن 70 إلى 85 كلم في ساعة بكل من طنجة، والفحص-أنجرة، والمضيق، والفنيدق، والعرائش، والقنيطرة، والرباط، وسلا، والصخيرات، وتمارة، والدار البيضاء، ومديونة، والمحمدية، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، والحاجب، وصفرو، وإفران، وبولمان، ومكناس، وفاس، ومولاي يعقوب، وميدلت، وأزيلال، والحوز، وورزازات، وفكيك، وجرسيف، وتاوريرت، والناظور، وبركان، وجرادة ووجدة.

من جهة أخرى، أعلن المصدر ذاته، أن تساقطات ثلجية يبلغ سمكها ما بين 10 و20 سنتمتر، ستهم يومي الجمعة والسبت المقبلين، مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وذلك ابتداء من علو 1500 متر، يرافقها انخفاض في درجات الحرارة ستنعكس على درجات الحرارة العليا ليوم السبت (ما بين 01 و06 درجات) ودرجات الحرارة الدنيا ليوم الأحد (ما بين 04- و00 درجة)، وذلك بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - يوسف الأربعاء 30 يناير 2019 - 16:11
الله ما ارحمنا وحفظنا من كل سوء ومكروه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
2 - الحسين الروداني الأربعاء 30 يناير 2019 - 16:14
اللهم إسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم كما أحييت بلدنا بالغيث النافع فأحي قلوبنا الميتة بذكرك يا رب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
3 - l'expert retraite bénévole الأربعاء 30 يناير 2019 - 16:16
اللهم إنفعنا بخير ما أتات به هاذه التقلبات الجوية و نجنا بما أتات به من شر يا رب العالمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
4 - مجرد راي الأربعاء 30 يناير 2019 - 16:17
الله اعطينا الشتا على قد النفع . انا بعدا عاندي غير موطور تاتكرفسني في الخقيقة شتا .تحية لجميع مالين لماطر.لواحد البس مزيان على البرد .اوعلى مالين السيارات اتكايسو على الراجلين او على لماطر على حساب الضايات ديال لما وشكرا .المرجو النشر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
5 - ورغة الأربعاء 30 يناير 2019 - 16:17
الله يرحمنا.بالامطار باش القلوب تصفا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.