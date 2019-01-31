الرباح: اتهامات المقاهي تستهدف جماعة القنيطرة

هسبريس من الدار البيضاء

ردا على اتهامات أرباب المقاهي والمطاعم بخصوص الرسوم التي فرضت عليهم ودفعتهم إلى القيام بإضراب عام شلّ حركة المدينة، قالت جماعة القنيطرة إنه "كلام لا سند له، بحيث إن عملية المراقبة الجبائية تشمل المقاهي التي تضع إقرارات جد متدنية".

وأشارت الجماعة التي يرأسها عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، في بيان لها، على ضوء التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، إلى "عدة ملاحظات صادرة عن جهات رقابية حول مجموعة من المقاهي، وكان لا بد من التفاعل مع توصيات هذه الجهات الرقابية حفاظا على المال العام ".

ولفت المصدر نفسه إلى أن مسطرة الفحص "تعتبر من صميم العدالة الجبائية وحماية المال العام، وليس كما يدعيه رئيس جمعية أرباب المقاهي والمطاعم، ويعتبره جشعا"، مضيفا أن "مسطرة الفحص المحاسبي التي تنتج عنها المراجعة، فهي جد معقولة وتتسم بالكثير من الوضوح والشفافية مع أرباب المقاهي".

واعتبر الرباح أن الحديث عن الاستغلال السياسي أو الحملة الانتخابية السابقة لأوانها، واعتبار عملية الاختيار تشوبها المحسوبية، "كلام مغلوط لا أساس له من الصحة، والهدف منه النيل من سمعة الجماعة في شخصه".