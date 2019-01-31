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مطالب بإحداث مركز طبي لعلاج الإدمان بوزان

مطالب بإحداث مركز طبي لعلاج الإدمان بوزان
هسبريس من وزان
الخميس 31 يناير 2019 - 12:20

باشرت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة وزان سلسة لقاءاتها التواصلية مع رؤساء المصالح الخارجية من أجل إعداد رأي استشاري حول إحداث مركز طب الإدمان بدار الضمانة.

المبادرة تأتي، بحسب مصادر هسبريس، تنزيلا لمخطط استشاري واستمرارا لمجموعة من التحركات والاجتماعات مع كل من المديرية الإقليمية للشباب والرياضة، ومندوبية وزارة الصحة، ومديرية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي.

وتنهج الهيئة المذكورة مقاربة تشاركية تهدف إلى إعداد رأي استشاري لإحداث مركز طبي لمحاربة إدمان التدخين بكل أنواعه لضخ جرعة من النفس في المقاربة الوقائية، ومحاصرة الظاهرة المنتشرة في أوساط الشباب والأطفال والتلاميذ على حد سواء.

يذكر أن هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة وزان سبق لها أن عقدت لقاءات حول الموضوع نفسه مع كل من نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوزان بصفته رئيسا لخلية مناهضة العنف ضد الأطفال والنساء، ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني.

ومن المنتظر أن تعقد لقاء تواصليا حول الموضوع ذاته مع فعاليات من المجتمع المدني، ورئيس مجلس جماعة وزان، على أن تصادق على الرأي الاستشاري في دورة استثنائية تنعقد قبل متم شهر فبراير.

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