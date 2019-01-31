"العطش" يخرج سكان دوار إلى الاحتجاج بورزازات

محمد ايت حساين

خاض عدد من سكان دوار آيت لحسن، التابع لجماعة إمي نولاون بإقليم ورزازات، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم ورزازات، للمطالبة بإمدادهم بالماء الصالح للشرب.

وقال المحتجون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنهم محرومين من الماء الصالح للشرب "منذ سنوات"، مضيفين أن "الوقفة المنظمة اليوم أمام مقر العمالة جاءت بعد استنفاد كل السبل مع المسؤولين المحليين بإيمي نولاون حول المطلب نفسه".

وأكد هؤلاء أنهم وجدوا أنفسهم مضطرين لخوض هذه الوقفة السلمية أمام العمالة "تنديدا واستنكارا بالتلاعبات التي شابت مطلبنا المتعلق بالماء الصالح للشرب"، وناشدوا عامل الإقليم "التدخل قصد تزويدنا بالماء الشروب، وفتح تحقيق في الأسباب التي حالت دون ذلك حتى الآن"، وفق تعبيرهم.

حسن الحسني، فاعل جمعوي شارك في الوقفة، قال إن "مشروع تزويد ساكنة آيت لحسن بالماء الشروب تم إنجازه سنة 2013 من طرف المجلس الجماعي، لكن بعد اكتمال أشغاله أصبح في خبر كان رغم وجود أنابيب المياه أمام المنازل منذ سنة 2015"، والتمس من "الجهات المسؤولة التدخل في هذه القضية ومعاقبة المتورطين فيها".

وأضاف الحسني، في تصريح لهسبريس، أن ساكنة الدوار "لم تعد تشعر بالانتماء إلى هذا الوطن بسبب حرمانها من أبسط ضروريات الحياة"، مشيرا إلى أن "الملك محمدا السادس يوصي بالعناية بساكنة الجبال، لكن هؤلاء المسؤولين يدفعون بالوضع إلى السوء"، وفق تعبيره.

ووجه الجمعوي ذاته، باسم الساكنة المحرومة من الماء الصالح للشرب، نداء إلى عاهل البلاد من أجل "إعطاء تعليماته السامية إلى المسؤولين المعنيين للتدخل وانتشال الساكنة من معاناتها مع غياب الماء الشروب"، مشيرا إلى أن "الوضع يزداد سوء كل بداية فصل صيف".

وخلال الوقفة ذاتها، استنكر المحتجون ما سموه "تورط بعض الأحزاب السياسية في حرماننا من الماء لأسباب انتخابية"، موجهين نداءهم إلى "الجمعيات النسوية التي تدافع عن المساواة بين الجنسين وعن تحسن صورة المرأة المغربية قصد التدخل وزيارة المنطقة للوقوف على معاناة النساء في البحث عن قطرة ماء".