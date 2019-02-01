قافلة تقرب تجارب الفلك من متمدرسين في تطوان

أيوب صدور من تطوان

أعطت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتطوان، الخميس، انطلاقة فعاليات قافلة العلوم من المدرسة الجماعاتية "مليكة الفاسي" بالجماعة القروية السوق القديم بإقليم تطوان، المتضمنة للعديد من البرامج والأنشطة المتنوعة.

ويشمل برنامج القافلة العلمية، بحسب فؤاد أرواضي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتطوان، مختبرا علميا متنقلا بين المؤسسات التعليمية يتضمن ورشة الفيزياء والكيمياء، وورشة علوم الحياة والأرض، وورشة الفلك، وورشة البرمجة الرقمية، وورشة الابتكار العلمي، مع تنظيم رحلات استكشافية إلى مجموعة من المنشآت الصناعية والإنتاجية.

وتهدف القافلة العلمية الأولى التي تجوب مختلف المؤسسات التعليمية بتراب إقليم تطوان، وفق المدير الإقليمي نفسه، إلى "تقريب التجارب العلمية من المتمدرسين والمتمدرسات في شقيها النظري والتطبيقي لإيلاء البحث العلمي أهمية قصوى، إدراكاً لكونه نافذة نحو التنمية والتقدم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية، وتبسيطا للعلوم ونشرها وتقديمها إلى القارئ العادي بصورة مفهومة".

وأورد أرواضي أن القافلة تروم كذلك "غرس حب المعرفة العلمية في نفوس التلاميذ والاستجابة لفضول المعرفة لديهم باعتماد منهاج علمي قائم على المناولة والتجربة وتعلم مبادئ المنهج العلمي التجريبي القائم على الفرضية، فالتجريب، ثم الاستنتاج".

وأضاف المسؤول الإقليمي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن القافلة العلمية المشار إليها "تندرج في إطار التقدم السريع الذي تعرفه العلوم، ومن أجل تحفيز الناشئة على الاهتمام بها منذ الصغر"، مبرزا أنها ستستمر إلى غاية متم شهر أبريل القادم.