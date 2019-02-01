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كُتّاب وآراء
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إنفلونزا الخنازير تسجل 4 حالات جديدة بمراكش
الجمعة 01 فبراير 2019 - 12:38
علمت جريدة هسبريس، من مصادر خاصة من المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، بتسجيل أربع حالات جديدة من الإصابة بفايروس إنفلونزا الخنازير، جميعهم أطفال يرقدون بمستشفى الأم والطفل.
وأفادت المصادر نفسها بأن الحالات الأربع وصلت أمس الخميس إلى مستشفى الأطفال وجرى استقبالها والتكتم على إصابتها بالفيروس من طرف المسؤولين، كاشفة أن طفل من بين الحالات الأربع نقل إلى العناية المركزة.
ويعيش العاملون بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش حالة من الهلع جراء عدم اتخاذ الإدارة للتدابير الاحتياطية الكافية لتجنب انتشار الفيروس بينهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - المتتبع الجمعة 01 فبراير 2019 - 12:43
ما هذا التكتم ولماذا المرض شاع بين فيات المجتمع ووزارة قلة الصحة والمحكومة الكل لا يبيح لهذا الشعب المغلوب على امره بواقع الحالة واي تدابير وقايية لم ترى النور بعد لك الله يا مواطن
2 - oujdi libre الجمعة 01 فبراير 2019 - 12:44
معرفت منقول على هاد المسؤولين و الله القسم اللي هاد الفيروس ظهر هادي مدة من عند بعض الدول و لعبو خفيف لعلاج هاد الداء و تجي حتى لعندنا و نكتفيو بدكر الأسباب الله يشافي المرضى جميعا
3 - محمد الجمعة 01 فبراير 2019 - 12:46
الامر جدي هذه المره ايتها الحكومة. افعلي شيئا فالامر يدعو للقلق. المغاربة راهوم على شفا حفرة من هذا الوباء
4 - خريبكي الجمعة 01 فبراير 2019 - 12:49
او زايدينها بتخراج العينين ...الحالة طبيعة وووو.....وا ديرو على اقل غير خدمتكم ملي نتوما اصلا داربين ميزانية البلاد غير فمصالحكم الخاصة
5 - فؤاد الجمعة 01 فبراير 2019 - 12:50
الهلع غير بيتاتهم صافي ماشفوش الشعب و ملايين البشر هدي خاصهم يسميوها وزارة الامراض و الكرساج و التبزنيز كان اسم احسن
6 - saad الجمعة 01 فبراير 2019 - 12:51
إذا لم تتخد وزارت الصحة حالة من الطوارئ القصوى فإن المغاربة في خطر من الوبائية الحمى القلاعية والانفوانزة الخنزير واللاتي لقدر الله ستكون كارثة تفتك بالمغاربة لأن المسؤولين عندنا لا يهمهم امر المغاربة
7 - المواطن الجمعة 01 فبراير 2019 - 12:51
إدا كان المغرب من أجمل الدول وحمى كنعرفو داكشي غير كدوب علاش متحاربوش الخنازين هوما الأولين عاد بقا ليكم ههههه نتوما
9 - ماروكان الجمعة 01 فبراير 2019 - 12:53
و ما هي فاعلة حكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة التي يقودها حزب تجار الدين والريع و النوم في العسل أمام هذا الوباء القاتل الذي يحصد الأخضر واليابس و مجابهته و الوقاية منه ؟؟؟ الله يستر مع الله يحفظ...
10 - Jihane الجمعة 01 فبراير 2019 - 12:53
الله يلطف بينا واحد في متل هذ المواقف يلتزم الدعاء. و يدعي الله يرفع البلاء و الوباء هذا اختار من الله لقلوبنا الله يثبتنا. و يرفع عنا هذ الوباء و يشافي مصابين
11 - hassan الجمعة 01 فبراير 2019 - 12:53
الله احفظ الجميع الله احفظ الأطفال الصغار يا رب في يوم هذا الجمعة إنك تقبل الدعاء اللهم احفظنا واحفظ بلدنا من هذا الوباء الخطير إنك على كل شيئ قدير
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