إنفلونزا الخنازير تسجل 4 حالات جديدة بمراكش

هسبريس من الرباط

علمت جريدة هسبريس، من مصادر خاصة من المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، بتسجيل أربع حالات جديدة من الإصابة بفايروس إنفلونزا الخنازير، جميعهم أطفال يرقدون بمستشفى الأم والطفل.

وأفادت المصادر نفسها بأن الحالات الأربع وصلت أمس الخميس إلى مستشفى الأطفال وجرى استقبالها والتكتم على إصابتها بالفيروس من طرف المسؤولين، كاشفة أن طفل من بين الحالات الأربع نقل إلى العناية المركزة.

ويعيش العاملون بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش حالة من الهلع جراء عدم اتخاذ الإدارة للتدابير الاحتياطية الكافية لتجنب انتشار الفيروس بينهم.