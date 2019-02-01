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سوء الأحوال الجوية يعلّق الدراسة بـ"سيدي رضوان"

سوء الأحوال الجوية يعلّق الدراسة بـ"سيدي رضوان"
هسبريس من وزان
الجمعة 01 فبراير 2019 - 19:29

أفادت مصادر مطلعة، أنه تقرّر تعليق الدراسة ببعض المؤسسات التعليمية العمومية بجماعة سيدي رضوان، التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تعرفها المنطقة.

وحسب مصدر هسبريس، فإن توقيف الدراسة همّ كل من ثانوية محمد الخامس وإعدادية 3 مارس بالجماعة ذاتها، بهدف إلى "الحفاظ على سلامة مرتفقي المؤسسات التعليمية من المتمدرسات والمتمدرسين والأطر التربوية على حد سواء، بعد النشرة الجوية الإنذارية الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية".

وأضاف المصدر ذاته أن القرار جاء بطلب من جمعية النقل المدرسي بجماعة سيدي رضوان التي نسّقت مع مصالح وزارة الداخلية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، ليتقرّر تعليق الدراسة في خطوة تروم الحماية من الأخطار الناجمة عن التقلبات المناخية وسوء الأحوال الجوية.

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