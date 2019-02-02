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والي جهة فاس يهدم منتجعا سياحيا "عشوائيا"

والي جهة فاس يهدم منتجعا سياحيا "عشوائيا"
رشيد الكويرتي من فاس (صور: سعد القادري)
السبت 02 فبراير 2019 - 00:37

أشرف السعيد زنيبر، والي جهة فاس- مكناس عامل عمالة فاس، مساء الجمعة، على عملية هدم مرافق ترفيهية تابعة للمركب السياحي "الجوهرة الخضراء"، الكائن بجماعة عين الشقف في إقليم مولاي يعقوب، تقول السلطات إنها بنيت بدون ترخيص وبشكل عشوائي.

وعرفت عملية الهدم، التي همت مسبحا للنساء في طور البناء ومطبخا تابعا لإحدى قاعات الحفلات وإقامة للاصطياف، مناوشات مع مستخدمي المركب السياحي المذكور قبل استقدام تعزيزات أمنية، تتكون، على الخصوص، من عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة وقوات التدخل السريع، التي أمنت عملية الهدم باستعمال الجرافات.

ووفق مصادر هسبريس، فإن المقاولة المشرفة على تسيير المنتجع المذكور، الذي يضمّ مرافق للاصطياف ومسبحا مختلطا وقاعة للحفلات وإقامات تخييمية، حازت العقار المقام عليه المنتجع المذكور بموجب عقد تفويت من الأملاك المخزنية، وباشرت عملية تحفيظه.

وأبرزت المصادر ذاتها أن مصالح المياه والغابات سبق لها التعرض على أشغال توسعة المنشأة السياحية المذكورة، متضرعة بأن ذلك من شأنه أن يلحق أضرارا بيئية بغابة عين الشقف المحاذية لهذا المركب السياحي الأكبر من نوعه بضواحي مدينة فاس.

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