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كُتّاب وآراء
هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يظل الطقس باردا فوق مناطق كل من الريف، والأطلس، والمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وباردا نسبيا بكل من السايس، والجنوب الشرقي والسهول المتواجدة غرب الأطلس.
وسيكون الطقس مستقرا بباقي الجهات مع سماء قليلة السحب إلى صافية.
وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالمنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية، وستهب معتدلة إلى ضعيفة من القطاع الشمالي بباقي الجهات.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 05 و درجة واحدة بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 01 و08 درجات بالسايس، وبالمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، والسهول الداخلية غرب الأطلس، وبهضاب الفوسفاط، ووالماس، وستكون ما بين 09 و14 درجة بمنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 03 و09 درجات بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 09 و13 درجة بالسايس، والمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، ومنطقة طنجة والساحل المتوسطي، وما بين 14 و19 درجة بالسهول الشمالية الغربية وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 20 و26 درجة بكل من وسط وجنوب المملكة. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالمتوسط وبالبوغاز وشمال العرائش ، وقوي إلى جد قوي الهيجان جنوب العرائش .