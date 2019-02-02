هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت:

- الشاون: 52 ملم

- الرباط : 43 ملم

- العرائش : 38 ملم

- تطوان : 31 ملم

-تازة : 29 ملم

-إفران : 26 ملم

- طنجة ، مكناس القنيطرة: 22 ملم

- الدار البيضاء أنفا : 20 ملم

- فاس : 18 ملم

- بن سليمان : 17 ملم

-الجديدة : 14 ملم

-النواصر : 13 ملم

- سيدي اسليمان المحمدية: 11 ملم

-بني ملال : 10 ملم

- سطات آسفي : 8 ملم

- الحسيمة : 7 ملم

-خريبكة : 6 ملم - وجدة : 5 ملم

- الصويرة مراكش : 2 ملم

-طانطان تارودانت : ملمتر واحد

-سيدي افني تيزنيت : أقل من ملمتر