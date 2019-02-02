خلافات "البيجيدي" و"الأحرار" تصل مجلس البيضاء

هسبريس - عبد الإله شبل

نقل حزبا العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، الحليفان في الحكومة، خلافهما على الصعيد المركزي إلى مجلس مدينة الدار البيضاء، الذي يشكلان فيه الأغلبية، حيث دخلا في مواجهة حادة خلال مناقشة مسألة ملاعب القرب.

وأكدت مصادر من داخل المجلس الجماعي للدار البيضاء، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مستشاري الحزبين دخلا في تراشق كلامي وتبادل للاتهامات، على إثر رفض المندوب الجهوي لوزارة الشباب والرياضة، التي يوجد على رأسها الوزير التجمعي الطالبي العلمي، التوقيع على اتفاقية مع الجماعة وأكاديمية التربية الوطنية لإنشاء ملاعب للقرب داخل المدارس.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الأمر تطور بين الأعضاء من حزبي "البيجيدي" و"الأحرار"، خاصة بعد تعبير منتخبي العدالة والتنمية عن رفضهم لقرار الوزير العلمي بإلزامية مجانية ملاعب القرب، وهو القرار الذي تضرر منه عدد من المحسوبين على حزب العثماني.

وفي الوقت الذي كادت أن تعصف فيه الخلافات بين الطرفين باجتماع لجنة المرافق العمومية، تدخل نائب عمدة الدار البيضاء، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، داعيا الأعضاء من الحزبين إلى ترك خلافات الرباط وعدم جعلها تؤثر على مجلس البيضاء، في إشارة إلى الأزمة التي اندلعت بعد رسالة الوزير مصطفى الرميد إلى حزب "الحمامة" قبل أيام.

وأرخت الأزمة التي تشهدها الحكومة بين مكونيها الرئيسيين بظلالها على مجلس العاصمة الاقتصادية؛ إذ نقلت مصادر هسبريس أن منتخبي الحزبين باتوا خلال هذه الأيام يوجهون رسائل إلى بعضهم البعض، ما يؤكد أن حبل الود بينهما على وشك الانقطاع مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية المقبلة.

وعرفت الجلسة المذكورة أيضا، بحسب مصادرنا، احتجاج منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة على مكتب مجلس الدار البيضاء على إثر عدم منحهم الوثائق الخاصة بالنقط المدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة.

وقالت المصادر نفسها إن "صبر منتخبي الأصالة والمعاصرة الذين ظلوا ينتظرون لثلاث ساعات من أجل التوصل بالوثائق نفذ؛ ما جعلهم يحتجون على ذلك بالانسحاب من اجتماع اللجنة".