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الرئيسية | جهات | مخالفات تمنع اشتغال 10 معاصر للزيتون بتاونات

مخالفات تمنع اشتغال 10 معاصر للزيتون بتاونات

مخالفات تمنع اشتغال 10 معاصر للزيتون بتاونات
رشيد الكويرتي من فاس
الأحد 03 فبراير 2019 - 11:15

أفادت عمالة تاونات بأن حصيلة التدخلات التي قامت بها اللجنة الإقليمية المختلطة، من خلال 33 زيارة ميدانية شملت 57 وحدة لاستخلاص زيت الزيتون، إلى حدود 31 يناير المنصرم، أسفرت عن استصدار قرارات منع اشتغال 10 وحدات بكل من جماعة تاونات وتمزكانة، التابعة لدائرة غفساي، وجماعة أوطابوعبان، التابعة لنفوذ دائرة تيسة، وجماعتي مولاي بوشتى والمكانسة التابعتين لدائرة قرية ابا محمد.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم أيضا، خلال هذه الفترة، توجيه إنذارات لأرباب 6 معاصر، منها 4 وحدات تابعة لجماعة تاونات، ومعصرتان تتواجدان بكل من جماعة سيدي يحيى بني زروال ومزراوة، فضلا عن إحالة 8 محاضر مخالفات بيئية على مصالح المحكمة الابتدائية بتاونات.

مصدر هسبريس أشار إلى أن عملية المراقبة من طرف اللجنة المذكورة مازالت مستمرة، وأوضح أن غالبية المخالفات المسجلة تتمحور حول عدم احترام دفتر التحملات الخاص بدراسة التأثير على البيئة فيما يخص كمية الزيتون المرخص بعصرها، وشروط النظافة داخل المعصرة، وتسييج بعض أحواض التبخر، وإضافة آليات غير مضمنة بالدراسات البيئية.

وأوضحت عمالة إقليم تاونات أن هذه التدخلات تأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من التأثيرات السلبية لمادة صبغ الزيتون (المرجان) على المجال البيئي، وتنفيذا للتوصيات المنبثقة عن اللقاء التواصلي الذي عقدته السلطة الإقليمية لتاونات مع جميع الفاعلين في القطاع خلال شهر نونبر 2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - سعيد الأحد 03 فبراير 2019 - 11:33
الدي لم أفهمه ولايتطرق له أي أحد ...هو لمادا في أوروبا وأمريكا هناك علامة كبيرة على قارورات زيت الزيتون تعلمك انها تضم أقل من 3% من الحمضيات المشبعة...أما عندنا في المغرب بلد الزيتون فالمعلومة المكتوبة صغيرة جدا...و عندما تستعمل مكبر الصور... تجد انها تحتوي على 17%...و هدا صالح فقط للانارة...!!!
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