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إفران تتصدر أكثر مدن المملكة استقبالا للأمطار
الأحد 03 فبراير 2019 - 13:05
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد:
- إفران: 10 ملم
- فاس: 9 ملم
- تازة: 8 ملم
- الناظور ومكناس: 6 ملم
- الحسيمة : 4 ملم
- المحمدية والجديدة وسيدي سليمان: 2 ملم
- الرباط: ميلمتر واحد
-تطوان والقنطيرة والدار البيضاء-أنفا وسطات وخريبكة وبني ملال وتارودانت: أقل من ميلمتر