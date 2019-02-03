إفران تتصدر أكثر مدن المملكة استقبالا للأمطار

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد:

- إفران: 10 ملم

- فاس: 9 ملم

- تازة: 8 ملم

- الناظور ومكناس: 6 ملم

- الحسيمة : 4 ملم

- المحمدية والجديدة وسيدي سليمان: 2 ملم

- الرباط: ميلمتر واحد

-تطوان والقنطيرة والدار البيضاء-أنفا وسطات وخريبكة وبني ملال وتارودانت: أقل من ميلمتر