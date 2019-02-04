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توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين في المملكة

توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين في المملكة
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 04 فبراير 2019 - 06:31

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الاثنين، أن يظل الطقس باردا بالمرتفعات والهضاب العليا ، والمنطقة الشرقية، والسايس والجنوب الشرقي، وداخل البلاد .

وسيكون الطقس هادئا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بالمملكة. تسجيل سحب منخفضة خلال الليل وبداية الصباح مصحوبة بكتل من الضباب في بعض السواحل الشمالية ، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالاقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة من القطاع الشمالي في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 05 و درجة واحدة بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 09 و14 درجة بسوس وبالأقاليم الجنوبية وما بين 02 و08 بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و21 درجة بالسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الشمالية الشرقية وبالجنوب الشرقي والبوغاز والواجهة المتوسطية ، وستكون ما بين 22 و29 درجة بالوسط وبجنوب المملكة. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هادىء بالمتوسط وبالبوغاز ،وقليل الهيجان الى هائج ما بين طنجة والجرف ، وهائجا الى قوي الهيجان بالجنوب وسيصبح قليل الهيجان الى هائج بعد الزوال.

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