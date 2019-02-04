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كُتّاب وآراء
الخصال يتولى تدبير القطاع الصحي في تطوان
عين أنس الدكالي، وزير الصحة، الدكتور محمد الخصال (يسار الصورة) على رأس إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان، خلفا للدكتور عبد الإله الأكرمي.
وجاء قرار تعيين الخصال بالمستشفى العريق، الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى 1931، اعترافا بالمجهودات التي أبان عنها الطبيب الشاب خلال مرحلة توليه إدارة المركز الاستشفائي محمد السادس بالمضيق الفنيدق، إذ استطاع البصم على مرحلة ناجحة وتجويد الخدمات الصحية بالمؤسسة الصحية سالفة الذكر.
يشار إلى أن المدير الجديد لتدبير شؤون صحة ساكنة "الحمامة البيضاء" من مواليد مدينة تطوان، وتدرج في مجموعة من المناصب، بدءا من طبيب بمصلحة المستعجلات سانية الرمل، قبل أن يشغل مهام رئيس مصلحة المستعجلات بالمستشفى ذاته؛ كما أبان عن كفاءة خلال فترة توليه مهام مدير مشفى محمد السادس بالمضيق.
حري بالذكر أن رهانا كبيرا ينتظر الطبيب الشاب لتدبير القطاع الصحي بتطوان، في ظل الخصاص في الموارد البشرية، خاصة أن الخصال، بالإضافة إلى إدارة مشفى سانية الرمل، سيكون مسؤولا عن مؤسسات صحية أخرى تابعة له، منها مركز العلاج الكيميائي ومشفى الرازي للأمراض العقلية ومشفى بنقريش للأمراض الصدرية، يقول متتبعون للشأن العام بالحمامة البيضاء.