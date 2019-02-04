مركز حقوقي يلتفت إلى فئات معوزة ناحية تزنيت

رشيد بيجيكن من أكادير

بتنسيق مع جمعية "الإخلاص للتنمية والثقافة والبيئة"، نظم الأحد، المكتب الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بسوس ماسة قافلة إنسانية لفائدة سكان دوار تلوبض بجماعة إداكوكمار، التابعة لإقليم تزنيت، حيث تم توزيع عدد من الملابس والأحذية الشتوية على السكان، فضلا عن تنظيم أنشطة تربوية وترفيهية لفائدة تلميذات وتلاميذ مدرسة أحمد شوقي.

وفي تصريح لهسبريس، قال قاسم بلواد، عن المكتب الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، إن "هذه المبادرة تأتي في إطار سلسلة الأنشطة الاجتماعية والإنسانية، التي ما فتئ المكتب الجهوي يُنزُّلها بعدد من المناطق النائية بجهة سوس ماسة، والتي تدخل ضمن البرنامج الاجتماعي لمكتب سوس ماسة للمركز".

وأضاف أن العملية تضمنت "توزيع أحذية وملابس شتوية على 160 تلميذا وتلميذة بمجموعة مدارس أحمد شوقي. كما استفادت أسر بالمنطقة من الفئات المعوزة من أغطية ومواد غذائية متنوعة، نظرا إلى البرودة التي تجتاح المنطقة في مثل هذه الفترة من السنة".

وأورد قاسم بلواد أن "هذه المبادرة الإنسانية سبقتها مبادرات مماثلة بعدد من المناطق الجبلية والنائية بسوس ماسة، وقد حضرها مدير مجموعة مدارس أحمد شوقي، ورئيس الجماعة الترابية إداكوكمار، بالإضافة إلى متطوعي ومنخرطي المكتب الجهوي للمركز الحقوقي، وأعضاء جمعية "الإخلاص". وقد لاقت هذه المبادرة استحسانا، ونجحت في إدخال الفرحة على سكان هذه القرية النائية، وعلى أطفالهم".