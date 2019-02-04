24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:52
|08:19
|13:46
|16:39
|19:04
|20:21
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بعد سنوات في كنف "داعش" .. شابة ألمانية تبحث عن حياة جديدة
- الانسحاب من معاهدة الصواريخ يتيح لأمريكا تحديث الترسانة النووية
- الحلوطي: العثماني يقود "حوارا معوقا" مع النقابات
- سلطات المحمدية تشن حملة على الباعة المتجولين
- دينامية التدبير العام والأسئلة المطروحة
الصغيّر: التطبيع مع الكيان الإسرائيلي يُضَيع سبتة ومليلية المحتلّتَين (5.00)
الرميد: لا مفر من الملكية البرلمانية .. والممارسة تصنع الديمقراطية (5.00)
الشرطة الإدارية تطلق أكبر عملية لتحرير الملك العمومي بالبيضاء (5.00)
- "الإخوان" يرفضون "الحملة الممنهجة" ضد المعاش الاستثنائي لبنكيران - (127)
- الرميد: لا مفر من الملكية البرلمانية .. والممارسة تصنع الديمقراطية - (107)
- محامية تدعو إلى إلغاء "مؤسسة العدول" وتتهم الإرث بتفقير النساء - (100)
- ماء العينين ترد على الرميد: الحجاب ليس شرطا لعضوية "البيجيدي" - (82)
- عدد وفيات فيروس "إنفلونزا الخنازير" يصل إلى 11 ضحية بالمغرب - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مركز حقوقي يلتفت إلى فئات معوزة ناحية تزنيت
بتنسيق مع جمعية "الإخلاص للتنمية والثقافة والبيئة"، نظم الأحد، المكتب الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بسوس ماسة قافلة إنسانية لفائدة سكان دوار تلوبض بجماعة إداكوكمار، التابعة لإقليم تزنيت، حيث تم توزيع عدد من الملابس والأحذية الشتوية على السكان، فضلا عن تنظيم أنشطة تربوية وترفيهية لفائدة تلميذات وتلاميذ مدرسة أحمد شوقي.
وفي تصريح لهسبريس، قال قاسم بلواد، عن المكتب الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، إن "هذه المبادرة تأتي في إطار سلسلة الأنشطة الاجتماعية والإنسانية، التي ما فتئ المكتب الجهوي يُنزُّلها بعدد من المناطق النائية بجهة سوس ماسة، والتي تدخل ضمن البرنامج الاجتماعي لمكتب سوس ماسة للمركز".
وأضاف أن العملية تضمنت "توزيع أحذية وملابس شتوية على 160 تلميذا وتلميذة بمجموعة مدارس أحمد شوقي. كما استفادت أسر بالمنطقة من الفئات المعوزة من أغطية ومواد غذائية متنوعة، نظرا إلى البرودة التي تجتاح المنطقة في مثل هذه الفترة من السنة".
وأورد قاسم بلواد أن "هذه المبادرة الإنسانية سبقتها مبادرات مماثلة بعدد من المناطق الجبلية والنائية بسوس ماسة، وقد حضرها مدير مجموعة مدارس أحمد شوقي، ورئيس الجماعة الترابية إداكوكمار، بالإضافة إلى متطوعي ومنخرطي المكتب الجهوي للمركز الحقوقي، وأعضاء جمعية "الإخلاص". وقد لاقت هذه المبادرة استحسانا، ونجحت في إدخال الفرحة على سكان هذه القرية النائية، وعلى أطفالهم".